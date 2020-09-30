Следственные действия сотрудники экономической полиции совместно с бойцами Росгвардии и полицейскими следователями начали утром в среду по делу, возбужденному 21 сентября.

Обыски по 35 адресам прошли в Петербурге по делу об организации незаконной миграции. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области 30 сентября, задержаны трое.

Обыски прошли в квартирах и коттеджах, где проживали возможные участники группы, а также в офисах организаций, через которые проводили поддельные документы. Оперативники изъяли документы, печати и штампы различных организаций, денежные средства свыше 15 миллионов рублей. Трое предполагаемых участников незаконной деятельности доставлены в полицию для проведения процессуальных действий и привлечения в качестве подозреваемых.

По версии следствия, они, будучи уроженцами одного из среднеазиатских государств, обманывали земляков, не так сильно подкованных в российском трудовом законодательстве.



Участники группы оказывали мигрантам консультационные услуги и изготавливали подложные документы, необходимые для пребывания на территории РФ.



«Злоумышленники вносили ложные сведения о принимающей стороне и адресе постановки на миграционный учет с дальнейшим внесением ложных сведений в заявления об оформлении/переоформлении патентов на временную трудовую деятельность», — сообщает главк.



Стоимость пакета документов на одного человека составляла от 24 до 28 тысяч рублей. Ежемесячно через руки группы проходило порядка 100 граждан стран СНГ. В общей сложности, по данным полиции, на фиктивный миграционный учет было поставлено свыше 1000 иностранных граждан и получен преступный доход более 50 миллионов рублей.

