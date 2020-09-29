Голикова: Суточный прирост заболеваемости коронавирусом в России вырос в 1,7 раза

О суточном приросте заболеваемости коронавирусом в России рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова. По ее словам, он вырос в 1,7 раза. Такие данные она озвучила на совещании с президентом страны Владимиром Путиным 29 сентября.



«Суточный показатель заболеваемости у нас возрос в 1,7 раза — с 3,1 до 5,5 раза на 100 тысяч населения», — сказала Голикова. Зафиксирован и рост заболеваемости среди лиц старше 65 и детей.

Свободный коечный фонд для коронавирусных больных, по словам вице-премьера РФ, составляет 31%, а основными причинами заболевания COVID-19 в России она назвала массовые мероприятия и несоблюдение масочного режима. Голикова отметила, что выполнение этой рекомендации позволит избежать возвращения к весенним ограничениям.