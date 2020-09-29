Голикова: Суточный прирост заболеваемости коронавирусом в России вырос в 1,7 раза
О суточном приросте заболеваемости коронавирусом в России рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова. По ее словам, он вырос в 1,7 раза. Такие данные она озвучила на совещании с президентом страны Владимиром Путиным 29 сентября.
«Суточный показатель заболеваемости у нас возрос в 1,7 раза — с 3,1 до 5,5 раза на 100 тысяч населения», — сказала Голикова. Зафиксирован и рост заболеваемости среди лиц старше 65 и детей.
Свободный коечный фонд для коронавирусных больных, по словам вице-премьера РФ, составляет 31%, а основными причинами заболевания COVID-19 в России она назвала массовые мероприятия и несоблюдение масочного режима. Голикова отметила, что выполнение этой рекомендации позволит избежать возвращения к весенним ограничениям.
Отдельно она упомянула об изменениях в «коронавирусных» правилах для учителей российских школ. «Мы поменяли режим и рекомендовали педагогам использование масок вне учебного процесса — на педсоветах, при общении с родителями и т.д.», — сказала Голикова.
Вице-премьер добавила, что по результатам экспериментального сплошного тестирования на COVID-19 количество положительных тестов среди школьников составило 1,3%, среди студентов — 2,7–2,9%.