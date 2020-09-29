Медиков Скорой хотят освободить от обязанности получать согласие пациента — чтобы сэкономить время

Госдума РФ приняла в первом чтении поправки в закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», подготовленные совместно с профессиональными организациями. Они разрешают сотрудникам Службы скорой медицинской помощи выполнять медицинское вмешательство без получения информированного добровольного согласия гражданина или его законного представителя. Об этом сообщается на сайте парламента 29 сентября.

Сейчас работник скорой должен получить согласие пациента на каждое свое действие, на что уходит по 5–17 минут. Эти минуты могли бы спасти чью-то жизнь, считает член комитета по охране здоровья Юрий Кобзев.