Мариинская больница возобновляет приём пациентов. Роспотребнадзор удовлетворился зачисткой от COVID-19
В петербургской Мариинской больнице после вспышки COVID-19 «выскоблили» вирус и предоставили Роспотребнадзору отчёт о проделанной дезинфекционной работе. Запрет на плановую госпитализацию снят.
Как сообщили «Фонтанке» в медучреждении, новых пациентов в больнице готовы принимать с 17 сентября. Приём возобновляют с полуночи четверга.
Плановую госпитализацию в Мариинской больнице приостановили до особого распоряжения с 9 сентября. В клинике выявили более 150 случаев коронавирусной инфекции, почти все из них занесены экстренными пациентами. Роспотребнадзор дал меньше недели на зачистку и результатом, похоже, остался доволен. В самом медучреждении не исключают, что ситуация может повториться.
«В больнице, работающей с пациентами, нуждающимися в экстренной помощи, заносы неизбежны, потому что мы берем мазки при поступлении всем без исключения, в отличие от других больниц, но не можем ждать результатов исследования два дня. Оперируем, а если приходит положительный результат, проводим эпидмероприятия. <…> Но все это малоэффективно, потому что повезут точно таких же экстренных пациентов, у которых хочешь не хочешь, а выявишь коронавирус», — объяснил главврач Мариинской больницы «Доктору Питеру».