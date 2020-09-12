Роспотребнадзор дал Мариинской больнице пять дней на зачистку COVID-19. В учреждении считают ультиматум неэффективным

«Управлением Роспотребнадзора предписано установить наблюдение за контактными пациентами и сотрудниками на 14 дней. При выявлении симптомов респираторных заболеваний или признаков пневмонии больные будут незамедлительно изолированы и госпитализированы в инфекционный стационар. Проводится лабораторное обследование контактных с больными COVID-19. В больнице строго соблюдается противоэпидемический режим для инфекционного стационара. В освободившихся отделениях будет проведена заключительная дезинфекция с обработкой всех постельных принадлежностей», - перечисляет комздрав.

Закрытая после вспышки COVID-19 Мариинская больница должна к 15 сентября предоставить Роспотребнадзору отчет о дезинфекционной работе, и после этого будет решаться вопрос о возобновлении плановой госпитализации.

До 15 сентября больница обязана предоставить в Роспотребнадзор Петербурга информацию о проделанной работе, после чего будет принято решение о возобновлении приема пациентов.

Госпитализация в Мариинской больнице приостановлена до особого распоряжения с 9 сентября из-за 169 зарегистрированных случаев COVID-19. Почти все - 95 % - занесены с экстренными пациентами.

«Выскабливать» коронавирус и отчитываться о проделанной работе для возобновления госпитализации в Мариинской больнице считают малодейственным способом. Главный врач учреждения Олег Емельянов объяснял «Доктору Питеру», что здравоохранение живет в условиях текущей эпидемии, и по-другому не будет.

«В больнице, работающей с экстренными пациентами, заносы неизбежны. Мы берем мазки при поступлении у всех без исключения, но не можем ждать результатов исследования два дня. [При возобновлении госпитализации] повезут точно таких же экстренных пациентов, у которых хочешь не хочешь, а выявишь коронавирус», - сказал Емельянов.

В Петербурге за последние сутки зарегистрированы 203 новых случая заболевания COVID-19. На город приходится пятая часть национальной летальной статистики.