Фиолетовый ручей подкрасил Славянку. Росприроднадзор начал внеплановую проверку «Технолога»
Росприроднадзор начал внеплановую проверку деятельности ФГУП «СКТБ «Технолог» в Невском районе Петербурга. Местные жители снова жалуются на выбросы в воздух и выпуск сточных вод в ручей, который впадает в реку Славянку.
В этот вторник, 15 сентября, был произведен отбор проб. По результатам лабораторного исследования будет принято процессуальное решение.
Ранее в сточных водах были обнаружены загрязняющие вещества, запрещенные к сбросу в водоёмы. Это свинец (2-й класс опасности) и хром общий (3-й класс опасности).
Северо-Западное межрегиональное Управление Росприроднадзора
В июле инспекторы выявили сброс кипятка в Славянку. Горячая вода попала в реку через выпуск ливневой канализации. Причем тогда тоже проверяли стоки ФГУП «СКТБ «Технолог» «в рамках административного дела по факту нарушения правил водопользования».