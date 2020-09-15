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15.09.2020 19:07
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Фиолетовый ручей подкрасил Славянку. Росприроднадзор начал внеплановую проверку «Технолога»

Росприроднадзор начал внеплановую проверку деятельности ФГУП «СКТБ «Технолог» в Невском районе Петербурга. Местные жители снова жалуются на выбросы в воздух и выпуск сточных вод в ручей, который впадает в реку Славянку.

В этот вторник, 15 сентября, был произведен отбор проб. По результатам лабораторного исследования будет принято процессуальное решение.

Фото: Росприроднадзор

Ранее в сточных водах были обнаружены загрязняющие вещества, запрещенные к сбросу в водоёмы. Это свинец (2-й класс опасности) и хром общий (3-й класс опасности).

Северо-Западное межрегиональное Управление Росприроднадзора

В июле инспекторы выявили сброс кипятка в Славянку. Горячая вода попала в реку через выпуск ливневой канализации. Причем тогда тоже проверяли стоки ФГУП «СКТБ «Технолог» «в рамках административного дела по факту нарушения правил водопользования».

Фото: Росприроднадзор

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