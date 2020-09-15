Росприроднадзор начал внеплановую проверку деятельности ФГУП «СКТБ «Технолог» в Невском районе Петербурга. Местные жители снова жалуются на выбросы в воздух и выпуск сточных вод в ручей, который впадает в реку Славянку.



В этот вторник, 15 сентября, был произведен отбор проб. По результатам лабораторного исследования будет принято процессуальное решение.

