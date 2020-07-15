Славянку сделали потеплее. Инспекторы зафиксировали сброс кипятка в реку в районе Рыбацкого и грозят прокуратурой
Второй раз за последние восемь дней в Славянку попадает кипяток из теплосетей. Вопросы у Росприроднадзора к Водоканалу.
Как сообщили «Фонтанке» в региональном управлении ведомства, проверка прошла 15 июля в районе переулка Слепушкина, что недалеко от метро «Рыбацкое». Установлено, что кипяток попал в реку через выпуск ливневой канализации. Вероятнее всего, это произошло из-за прорыва трубы — у теплоэнергетиков в активной фазе сезон гидравлических испытаний.
«Последняя нештатная ситуация на данном выпуске из-за аварии на теплосети зафиксирована инспекторами 7 июля. Аналогичный случай инспекторы зафиксировали в апреле текущего года», — добавили в Росприроднадзоре. Учитывая, что с апреля ничего не изменилось и кипяток продолжает поступать в реку в случаях аварий, материалы уже передали в прокуратуру и ждут реакции.
Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора
«Следует отметить, что в настоящий момент инспекторы управления производят отбор проб на выпусках ФГУП «СКТБ Технолог» в реку Славянка в рамках административного дела по факту нарушения правил водопользования», — добавил надзор.
В Росприроднадзоре отметили, что количество жалоб на состояние реки в этом сезоне гораздо больше.