Второй раз за последние восемь дней в Славянку попадает кипяток из теплосетей. Вопросы у Росприроднадзора к Водоканалу.



Как сообщили «Фонтанке» в региональном управлении ведомства, проверка прошла 15 июля в районе переулка Слепушкина, что недалеко от метро «Рыбацкое». Установлено, что кипяток попал в реку через выпуск ливневой канализации. Вероятнее всего, это произошло из-за прорыва трубы — у теплоэнергетиков в активной фазе сезон гидравлических испытаний.