FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+19°C/Завтра: +20
71.13р80.62р
Подбираем вузКонституция-2020Онлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
15.07.2020 17:28
0
Печать

Славянку сделали потеплее. Инспекторы зафиксировали сброс кипятка в реку в районе Рыбацкого и грозят прокуратурой

Второй раз за последние восемь дней в Славянку попадает кипяток из теплосетей. Вопросы у Росприроднадзора к Водоканалу.

Как сообщили «Фонтанке» в региональном управлении ведомства, проверка прошла 15 июля в районе переулка Слепушкина, что недалеко от метро «Рыбацкое». Установлено, что кипяток попал в реку через выпуск ливневой канализации. Вероятнее всего, это произошло из-за прорыва трубы — у теплоэнергетиков в активной фазе сезон гидравлических испытаний.

Фото: Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора

«Последняя нештатная ситуация на данном выпуске из-за аварии на теплосети зафиксирована инспекторами 7 июля. Аналогичный случай инспекторы зафиксировали в апреле текущего года», — добавили в Росприроднадзоре. Учитывая, что с апреля ничего не изменилось и кипяток продолжает поступать в реку в случаях аварий, материалы уже передали в прокуратуру и ждут реакции.

Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора

«Следует отметить, что в настоящий момент инспекторы управления производят отбор проб на выпусках ФГУП «СКТБ Технолог» в реку Славянка в рамках административного дела по факту нарушения правил водопользования», — добавил надзор.

В Росприроднадзоре отметили, что количество жалоб на состояние реки в этом сезоне гораздо больше.

Фото: Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний