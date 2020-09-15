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15.09.2020 07:54
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Трамп пригрозил Ирану «в тысячу раз более мощным» ответом на возможное нападение

Иран получит в тысячу раз более мощный ответ за попытку нападения на США. Об этом написал американский лидер Дональд Трамп в Twitter 15 сентября.

«По сообщениям прессы, Иран может планировать убийство или другое нападение на Соединенные Штаты в отместку за убийство лидера террористов Сулеймани, которое было совершено для предотвращения планировавшихся им нападений, убийств американских солдат, смерть и страдания, причиненные за столько лет. Ответом на какое-либо нападение Ирана в любой форме на Соединенные Штаты станет удар по Ирану, который будет в тысячу раз более мощным!», — говорится в сообщении.

Ранее газета Politico со ссылкой на источник сообщила, что США обвинили власти Ирана в том, что они якобы рассматривают возможность ликвидации американского посла в Южно-Африканской Республике (ЮАР) Ланы Маркс в качестве ответа на убийство иранского генерала Касема Сулеймани.

Официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде в ответ заявил, что утверждения о планах Тегерана совершить покушение на американского посла в ЮАР безосновательны. Но добавил, что Тегеран не забудет и не простит Вашингтону «трусливое убийство» Сулеймани, обвинив США в военном вмешательстве в дела других.

Иранский генерал Касем Сулеймани был убит 3 января в результате ракетного удара США в районе аэропорта Багдада.

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Комментарии (1)

Александр Смуров
Понятно, у него отличное от нашего "Око за око, зуб за зуб!" и Хаммурапи представление об Истине и Справедливости.
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