Трамп пригрозил Ирану «в тысячу раз более мощным» ответом на возможное нападение
Иран получит в тысячу раз более мощный ответ за попытку нападения на США. Об этом написал американский лидер Дональд Трамп в Twitter 15 сентября.
«По сообщениям прессы, Иран может планировать убийство или другое нападение на Соединенные Штаты в отместку за убийство лидера террористов Сулеймани, которое было совершено для предотвращения планировавшихся им нападений, убийств американских солдат, смерть и страдания, причиненные за столько лет. Ответом на какое-либо нападение Ирана в любой форме на Соединенные Штаты станет удар по Ирану, который будет в тысячу раз более мощным!», — говорится в сообщении.
Ранее газета Politico со ссылкой на источник сообщила, что США обвинили власти Ирана в том, что они якобы рассматривают возможность ликвидации американского посла в Южно-Африканской Республике (ЮАР) Ланы Маркс в качестве ответа на убийство иранского генерала Касема Сулеймани.
Официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде в ответ заявил, что утверждения о планах Тегерана совершить покушение на американского посла в ЮАР безосновательны. Но добавил, что Тегеран не забудет и не простит Вашингтону «трусливое убийство» Сулеймани, обвинив США в военном вмешательстве в дела других.
Иранский генерал Касем Сулеймани был убит 3 января в результате ракетного удара США в районе аэропорта Багдада.