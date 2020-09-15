Трамп пригрозил Ирану «в тысячу раз более мощным» ответом на возможное нападение

Иран получит в тысячу раз более мощный ответ за попытку нападения на США. Об этом написал американский лидер Дональд Трамп в Twitter 15 сентября.

«По сообщениям прессы, Иран может планировать убийство или другое нападение на Соединенные Штаты в отместку за убийство лидера террористов Сулеймани, которое было совершено для предотвращения планировавшихся им нападений, убийств американских солдат, смерть и страдания, причиненные за столько лет. Ответом на какое-либо нападение Ирана в любой форме на Соединенные Штаты станет удар по Ирану, который будет в тысячу раз более мощным!», — говорится в сообщении.