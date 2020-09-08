Согласно биографической справке о Федоре Щербакове на сайте «Росконгресс» , ранее на госслужбе он занимал должности от референта руководителя аппарата правительства России до замглавы администрации Волгоградской области по внутренней и информационной политике. Был гендиректором АНО «Спорт Высших Достижений» Олимпийского комитета РФ и директором департамента развития ОАО «Стройтрансгаз».

По информации источника «Фонтанки», уже известна кандидатура нового директора киностудии «Ленфильм». Им станет Федор Щербаков — генеральный директор холдинга 1st MediaInvest.

На сайте 1st MediaInvest указано, что в холдинг входят издания «Советский спорт», Oil&Capital, а также новостные сайты в разных городах России, такие как «Восток Медиа», «Карелinform», «Новости Волгограда», rostovgazeta и другие.



На днях Федор Щербаков должен приехать в Петербург — он заявлен среди спикеров коммуникационного форума Baltic Weekend, который должен пройти 10–11 сентября.

Ранее «Фонтанка» сообщила о том, что от должности врио директора «Ленфильма» была освобождена Инесса Юрченко.

