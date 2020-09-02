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02.09.2020 20:02
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Река Ижора под Петербургом почернела и вспенилась, рыба в ней гибнет

Сотрудники Росприроднадзора 2 сентября прибыли в город Коммунар (Гатчинский район Ленобласти) для выяснения обстоятельств загрязнения реки Ижора.

Как пишет 47news, минувшим вечером в администрацию Пудомягского поселения поступила информация о том, что Ижора в районе деревни Романовка окрасилась в странный чёрный цвет, а на поверхности появилась пена. То же самое заметили ниже по течению — в населённых пунктах Бор, Лукаши, Шаглино, Пудомяги и городе Коммунаре.

В реке гибнет рыба, и мелкая, и крупная. Обычно вода здесь чистая, и в ней водится ручьевая форель (она же озёрная форель или пеструшка из семейства лососёвых).

Источник загрязнений пока не установлен. На полигоне «Новый свет» изданию сообщили, что Росприроднадзор нарушений не выявил, окружающая полигон дамба цела. В администрации Пудомягского поселения предполагают, что стоки пошли из канавы со стороны полей в районе Романовки.

Фото: 47news
Фото: 47news

Глава администрации Коммунара Вера Пыжова заявила, что у них вода уже очистилась. «Мы проверили, это не наши предприятия. Разбираемся, что это было», — сказала она.

В Росприроднадзоре по СЗФО 47news рассказали, что в ходе оперативного выезда в Коммунаре была зафиксирована обильная пена на поверхности реки в районе плотины, при том что выше по течению пены не было. «Будет произведён отбор проб воды в реке для определения причин появления пены на акватории реки Ижоры», — отметили в ведомстве.

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Комментарии (3)

Stiff_21
Уроды, в погоне за баблом всю страну превращают в загаженную помойку.
22ilves
Всегда жалко зверей - птиц - рыбу. Людей - почти никогда. Они эту систему одобряют. Иначе система была бы другой.
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