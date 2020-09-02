Как пишет 47news , минувшим вечером в администрацию Пудомягского поселения поступила информация о том, что Ижора в районе деревни Романовка окрасилась в странный чёрный цвет, а на поверхности появилась пена. То же самое заметили ниже по течению — в населённых пунктах Бор, Лукаши, Шаглино, Пудомяги и городе Коммунаре.

В реке гибнет рыба, и мелкая, и крупная. Обычно вода здесь чистая, и в ней водится ручьевая форель (она же озёрная форель или пеструшка из семейства лососёвых).

Источник загрязнений пока не установлен. На полигоне «Новый свет» изданию сообщили, что Росприроднадзор нарушений не выявил, окружающая полигон дамба цела. В администрации Пудомягского поселения предполагают, что стоки пошли из канавы со стороны полей в районе Романовки.

Глава администрации Коммунара Вера Пыжова заявила, что у них вода уже очистилась. «Мы проверили, это не наши предприятия. Разбираемся, что это было», — сказала она.

В Росприроднадзоре по СЗФО 47news рассказали, что в ходе оперативного выезда в Коммунаре была зафиксирована обильная пена на поверхности реки в районе плотины, при том что выше по течению пены не было. «Будет произведён отбор проб воды в реке для определения причин появления пены на акватории реки Ижоры», — отметили в ведомстве.