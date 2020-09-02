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02.09.2020 17:40
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Выбывшие из МО «Новоизмайловское» депутаты от «Единой России» пытаются вернуть себе мандаты через суд

Выдвиженцы в МО «Новоизмайловское» от «Единой России» и самовыдвиженцы, потерявшие мандаты депутатов в судебном порядке, пытаются вернуть себе власть. Они подали иск к городской избирательной комиссии, которая вынесла решение о наделении мандатами шестерых независимых и оппозиционных кандидатов. Об этом 2 сентября «Фонтанке» рассказал депутат Андрей Стариков.

Горизбирком в августе принял решение зарегистрировать в качестве избранных депутатов МО «Новоизмайловское» самовыдвиженцев Андрея Старикова, Дмитрия Коля, Максима Петрова и Олега Соловьева, выдвиженцев от КПРФ Галину Кукарцеву и Владимира Локтева. Соответствующее решение суда вступило в силу еще в начале 2020 года. Однако муниципальный избирком затянул процесс, буквально исполнив решение суда — пересчитав результаты выборов, но не приняв решение о наделении кандидатов мандатами.

Провести ротацию до конца ИКМО обязал суд, аналогичного требовал и Горизбирком. Но с места ситуация сдвинулась, только когда городская комиссия подала иск о расформировании муниципального избиркома из-за неисполнения решения и бездействия — суд удовлетворил это требование.

Выбывшие из совета кандидаты от «Единой России» Валентина Калинина, Людмила Павлова, Оксана Морозова и Валерий Жилкин и самовыдвиженцы Лариса Бубович и Анна Поцелуева обратились к СПбИК с требованием отменить решение о выдаче мандатов. Предварительное заседание назначено на 11:00 10 сентября.

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Комментарии (1)

Черёмуха
Какие ещё им мандаты? На пушечный выстрел не подпускать этих существ к выборам.
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