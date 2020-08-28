В последние выходные лета петербуржцев ждут масштабные городские фестивали и первые посткоронавирусные концерты, собственное море на асфальте, лекции о смерти и местах любви и возможность посмотреть кино на большом экране, не выезжая за город.

Фото: Сергей Николаев/«Фонтанка.ру»/Архив

Впервые за последние месяцы в гиде живых встреч намного больше, чем в сети, а ещё опера внутри компьютерной игры. Выбрали 15 лучших вариантов, куда пойти 28–30 августа.

Битва флористов и карнавал на Невском

28–30 августа, 0+



Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»/Архив

Последние дни лета Петербург проводит миллионом букетов и музыкой. Традиционный Фестиваль цветов в этом году продлится три дня. В пятницу площадь Островского станет мастерской для флористов: они соберут панно из растений и завершат последние приготовления к «Параду цветов», который начнётся на Невском проспекте 29 августа в 14.00. В субботу в 19.00 в прямом эфире на сайте «Фонтанки» tv.fontanka.ru смотрите гала-концерт: с участием оперных певцов и оркестра. Для любителей офлайн-развлечений в Петропавловской крепости установят цветочные скульптуры, которые до вечера воскресенья можно будет «оживить» с помощью специального приложения.

«Ленинградские мосты» включают музыку

28–30 августа, 6+



На три дня Банковский, Итальянский и Мало-Конюшенный мосты, а также пространство «Севкабель Порта» станут сценами для фестиваля «Ленинградские мосты». Организаторы до последнего верили, что музыкантам позволят играть на открытом воздухе, несмотря на пандемию, и не ошиблись. Помимо выступлений Найка Борзова, OceanJet, Тоси Чайкиной и нескольких десятков других исполнителей в этом году горожан ждут мастер-классы по продюсированию, лекции о том, почему мост — это и традиционный участник адюльтера, и место ожидания любви, а также кинопоказы. Посмотреть полную программу и решить, на какую из площадок и когда вам точно нужно успеть, можно по ссылке.

Ёлка, IOWA, «Марсель» на экранах

28–29 августа, 6+



Если идти никуда не хочется, а по музыке скучаете, фестиваль «Будь с городом» в формате-онлайн — то что нужно. Выступят «Ёлка», IOWA, Муся Тотибадзе, группа «Марсель». Начало трансляции в 17.30. Те, кто интересуется проблемами детских домов и социальной адаптации, 28 августа в 12.00 могут стать зрителями тематической конференции.



Дворы Капеллы в граффити

С 28 августа, 6+



Погружение в «Романтику северных вод» вас ждет на паблик-арт-фестивале «Дворы Капеллы». В пространстве между зданиями на набережной Мойки разместят инсталляции-высказывания современных художников на темы акваторий и прибрежных зон, экологии и культуры. Среди участников этого года будут граффитисты. Создавать свои работы готовятся при посетителях, а также и отвечать на вопросы. Дизайнер Оксана Ширяева устроит модный показ и презентует коллекцию «Источник вечности» под музыку ансамбля VivaMuse. Точное время смотрите по ссылке.

Гостиный двор возвращает кино

28 — 30 августа, 18+



Фото: кадр из фильма «Побег из Претории»

Внутреннее пространство Гостиного двора рискует стать главным местом притяжения киноманов. В формате автокинотеатра именно там покажут новинки проката. 28 августа в 21.30 смотрим зомби-хоррор «Поезд в Пусан 2: полуостров», 29 августа в 21.30 — «Молочные зубы» — инди-драму о первой любви неизлечимо больной девушки, ну а в 00.30 переключаемся на «Побег из Претории» с Дэниелом Рэдклиффом в главной роли. Подробнее о программе и фильмах читайте в нашем материале.



Погружение в классику на «Планете Бондарчук»

28 августа, 15.00, 6+



Фото: кадр из фильма «Судьба человека» (Мосфильм)

Если же вы соскучились по старому советскому кино, путь вам — на «Планету Бондарчук». В честь столетия режиссёра и актёра Сергея Бондарчука в парке «Россия — моя история» до конца сентября показывают его картины. В пятницу на экране — «Они сражались за Родину» 1975 года с Василием Шукшиным в главной роли. Узнать факты о съемках, а заодно о режиссёре-юбиляре можно тут же, на тематической выставке «Судьба человека».

«Ундервуд» признаётся в любви Гагарину

28 августа, 20.00, 18+



«Гагарин, я вас любила!» — поют участники рок-группы «Ундервуд» и зовут присоединиться. Послушать один из главных хитов бэнда и множество других на этих выходных получится не где-нибудь, а на крыше пятиэтажного дома. Поклонников музыканты собирают в пространстве HI-HAT на Аптекарском проспекте, 4. Обещают лучшие песни, вечер стихов и рассказ о том, как «Скарлетт Йоханссон едет в Херсон» (так называется один из треков).

«Дельфин» отыгрывается на Васильевском



29 августа, 20.00, 18+



А уже на следующий день музыка зазвучит на другой крыше: с первым большим летним концертом в Roof Place на Кожевенной линии, 30, выступает «Дельфин». Попасть на концерт можно по билетам на так и не состоявшиеся встречи с исполнителем — одна 18 апреля должна была пройти в «Космонавте», а 13 августа — на площадке, где он выступит на этот раз. В новой программе — как старые, так и недавно выпущенные песни.

Лекция о смерти в СССР и уроки принятия

30 августа, 19.00, 18+



Фото: фото Лизы Светловой, оборот фотографии Кота Кузи, 1965 год

Темы смерти, разговоры о вирусах и болезнях, повышенная тревожность — со всем этим мы учимся жить уже много месяцев. Пока массовые мероприятия не на открытом воздухе в городе запрещены, приходится собираться в сети. Такие меры не остановили создателей «неформальной конференции о смерти» DEATHCONF: теперь в формате ZOOM-встречи желающим предлагают узнать о том, что думали об окончании жизни в СССР и как принимать потери десятилетиями учили детей. Специальный гость — женщина, у которой неизлечимо болен отец, — расскажет слушателям свою историю. Для участия нужна регистрация.



Любители блёсток попадут в Возрождение

28 августа, 20.00, 18+



Фото: предоставлено организаторами

Любители путешествий во времени найдут единомышленников в Музее стрит-арта. Портал в эпоху Возрождения откроется всего на одну ночь: пройти через него смогут все желающие, надев парик, «внушительное количество золота и серебра» и посыпав голову блёстками. Для безопасности организаторы предлагают натереться санитайзером. На вечеринке Odyssey будет сразу несколько сцен, часть из них — на улице. Электронные музыканты работают у пультов до рассвета.

Опера в компьютерной игре

28 августа, 19.00, 6+



Музыкант The Weeknd уже побывал «внутри» приложения Tik-Tok и обзавёлся виртуальным двойником-аватаром в августе этого года, а вот оперные певцы таким образом сеть ещё не осваивали. Исправлять будут в пятницу: уникальность в том, что российские музыканты выбрали не модную видеоплатформу, а компьютерную игру под названием «Сфера», три месяца работали с партиями из оперы Рахманинова «Скупой рыцарь» и прокачивали персонажей для постановки. Запись симфонической партитуры осуществил оркестр «Таврический» под управлением Михаила Голикова. Чтобы увидеть и услышать результат, желающим придётся попасть в мир игры. Как — читайте по ссылке.



Интеллигентно плетём короны из проволоки

29–30 августа, 6+



Масштабный своп, полки с винтажем, классы по плетению авосек или корон из проволоки и предсказания от гадалки обещают организаторы «Интеллигентной барахолки» на Ленполиграфмаше. На большом петербургском маркете будет возможность не только обменяться вещами или купить брошку, найденную кем-то на берегу моря, но даже потанцевать — в колонках то классика, то берлинское техно. Полное расписание и напоминания о том, что на мастер-класс по созданию сумки желательно принести кастрюлю, выложены в группе «ВКонтакте».

Музыка и хенд-мэйд у моря

28–30 августа, 6+



На день раньше в общественном пространстве «Никольские ряды» на Садовой, 62, открывается «Маркет у моря». На площадке под открытым небом соберутся дизайнеры и любители виниловых пластинок. Для детей проведут мастер-классы и научат их рисовать морское дно, рыб и фантастических существ в разных техниках, взрослым же предлагают послушать сеты диджеев, коллектив «Нескучный хор» и не проходить мимо фудкорта. Подробности выложены в паблике мероприятия.

Превращаем асфальт в море, красим скамейки с митьками

29–30 августа, 0+



В полной мере морская тема в этот уик-энд раскроется на Фестивале тельняшки в парке «Остров фортов» в Кронштадте. Художник Дмитрий Шагин и другие участники арт-группы «Митьки» развлечением участников озаботились лично: помогут нарисовать океан на асфальте, дадут всем желающим кисти и поведут раскрашивать скамейки, а затем предложат поучаствовать в пленэре и создадут из картин галерею. Кстати, тем, кто наденет тельняшку, положен специальный таинственный приз.

Свистать спортсменов на борт

29–30 августа, 12+

Ну а любителям кораблей и яхт на этих выходных стоит не пропустить регату Orange Race, которая пройдёт на набережной Сидоровского канала, 3, в Ораниенбауме. Пока команды десятка яхт и пяти многомачтовых шхун будут соревноваться между собой, тех, кто останется на суше, ждут абордажные трюки и бой на корабле, конкурс на лучший морской костюм и шоу тюнингованных машин. Подробную программу фестиваля организаторы выложат на сайте и в социальных сетях.

