Общественный транспорт представляет самую большую угрозу заражения коронавирусом. Масла в огонь подливает скорое начало учебного года
Общественный транспорт в городе больше всего угрожает заражением COVID-19. Об этом 27 августа рассказала и. о. начальника отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Петербургу Ирина Катаева, пишет «Интерфакс».
Ирина Катаева отметила, что из-за предстоящего начала учебного года и завершения отпусков в город прибывает все больше людей, что увеличивает риск заражения COVID-19, в том числе в общественном транспорте.
Для уменьшения вероятности подхватить коронавирус, эпидемиолог рекомендует соблюдать масочный режим, дистанцию и чаще обрабатывать руки антисептиками.
Ирина Катаева напомнила, что в Санкт-Петербурге чаще всего переносят заболевание молодежь и работающее население.
«Структура заболевших COVID-19 не меняется. 35% — люди в возрасте 30–49 лет, далее идут заболевшие в возрасте 18–29 лет, а на третьем месте — две группы: 50–64 года и 65 лет и старше. В основном болеет работающее население и молодежь», — сказала Ирина Катаева.
В Петербурге за минувшие сутки выявлены 184 случая заражения COVID-19. Всего с начала пандемии в городе заразились 35 917 жителей. При этом на 27 августа свободных коек для взрослого населения города осталось всего 20% из-за сокращения коронавирусных стационаров.