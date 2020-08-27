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27.08.2020 17:29
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Общественный транспорт представляет самую большую угрозу заражения коронавирусом. Масла в огонь подливает скорое начало учебного года

Общественный транспорт в городе больше всего угрожает заражением COVID-19. Об этом 27 августа рассказала и. о. начальника отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Петербургу Ирина Катаева, пишет «Интерфакс».

Ирина Катаева отметила, что из-за предстоящего начала учебного года и завершения отпусков в город прибывает все больше людей, что увеличивает риск заражения COVID-19, в том числе в общественном транспорте.

Для уменьшения вероятности подхватить коронавирус, эпидемиолог рекомендует соблюдать масочный режим, дистанцию и чаще обрабатывать руки антисептиками.

Ирина Катаева напомнила, что в Санкт-Петербурге чаще всего переносят заболевание молодежь и работающее население.

«Структура заболевших COVID-19 не меняется. 35% — люди в возрасте 30–49 лет, далее идут заболевшие в возрасте 18–29 лет, а на третьем месте — две группы: 50–64 года и 65 лет и старше. В основном болеет работающее население и молодежь», — сказала Ирина Катаева.

В Петербурге за минувшие сутки выявлены 184 случая заражения COVID-19. Всего с начала пандемии в городе заразились 35 917 жителей. При этом на 27 августа свободных коек для взрослого населения города осталось всего 20% из-за сокращения коронавирусных стационаров.

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Комментарии (5)

Альфонс До Дэ
В более ранней статье было сказано, что подано около 400 тыс. заявлений от иногородних на поступление в вузы города. Не пускайте их в город, пусть начнут учится в своих регионах. Так можно остановить распространение вируса...
Савва Морозов
а наши умники стационары убрали. беглов, возвращай всё обратно, пока время есть до 1 сентября. а то потом опять будешь оправдываться.
Агроном аэродрома
(топая ножками) ЗаПрЕтИтЬ!11
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