Общественный транспорт представляет самую большую угрозу заражения коронавирусом. Масла в огонь подливает скорое начало учебного года

Общественный транспорт в городе больше всего угрожает заражением COVID-19. Об этом 27 августа рассказала и. о. начальника отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Петербургу Ирина Катаева, пишет «Интерфакс».



Ирина Катаева отметила, что из-за предстоящего начала учебного года и завершения отпусков в город прибывает все больше людей, что увеличивает риск заражения COVID-19, в том числе в общественном транспорте.



Для уменьшения вероятности подхватить коронавирус, эпидемиолог рекомендует соблюдать масочный режим, дистанцию и чаще обрабатывать руки антисептиками.

