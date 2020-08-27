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27.08.2020 15:39
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В Петербурге заняты 80% коронавирусных коек для взрослых

Число коронавирусных стационаров сократилось, за счет этого снизился свободный коечный фонд, сообщили «Фонтанке» в Комитете по здравоохранению Петербурга.

И если по состоянию на 29 июля в Петербурге были свободны 68 % коек для пациентов с коронавирусом, то 27 августа для взрослых в Петербурге свободны 20% коек, для детей — 37%.

С 17 по 23 августа в Северной столице госпитализировали от 114 до 203 человек в сутки с коронавирусом и подозрением на него. Пики приходятся на понедельник и пятницу, при резком падении в выходные. Еще в начале июня, на острие пандемии, в день в Петербурге увозили в больницы по 750 человек.

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Комментарии (12)

Wuhan Proletarian
На ZIA футбольные фанаты Зенита активно обсуждают слух о грядущей отставке Беглова.
Не верю, но сильно надеюсь, что дыма без огня не бывает.
Евгений Валов
Срочно закрыть парки!
67832738
Так они уже по новой готовят больницы.
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