США будут создавать ракеты малой и средней дальности, чтобы сдерживать Россию
США намерены создавать ракеты средней и меньшей дальности, заявил госсекретарь страны Майк Помпео, выступая перед участниками предвыборного общенационального съезда Республиканской партии по видеосвязи из Израиля.
«Сегодня благодаря президенту Трампу НАТО стало сильнее, Украина имеет оборонительные оружейные системы, а Америка покинула вредный договор, чтобы наша страна могла строить ракеты для сдерживания российской агрессии», — цитирует Помпео 26 августа РБК.
Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) запрещал производство и испытания подобного оружия. США официально вышли из соглашения в августе 2019 года. В Вашингтоне причиной выхода называли нарушающие договор разработки в России. У Москвы также были претензии к соблюдению американской стороной условий договора. В частности, Россию не устраивало развертывание пусковых установок Mk-41 в Румынии, с которых в морском варианте возможен запуск ракет с дальностью, нарушающей ДРСМД.
США уже провели испытания ракет, ранее запрещенных договором. В 2019 году крылатая ракета была пущена из установки Mk-41 на острове Сан-Николас у берегов Калифорнии. Также на базе Военно-воздушных сил США Ванденберг в Калифорнии прошли испытания баллистической ракеты наземного базирования средней дальности.