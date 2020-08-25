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25.08.2020 23:09
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Астрономы показали сверхчёткие фотографии галактики, похожей на TIE Fighter из «Звёздных Войн»

Учёные получили многочастотное составное изображение галактики, которая расположена на расстоянии 500 миллионов световых лет от Земли и соседствует с гигантской сверхмассивной чёрной дырой.

Фотографию, а также анимированную последовательность из шести снимков в разных частотных диапазонах 25 августа публикует Национальная радиоастрономическая обсерватория США.

Многочастотные изображения галактики TXS 0128 + 554 с высоким разрешением впервые получили благодаря системе радиотелескопов VLBA (Антенная решетка со сверхдлинными базами). Это десять радиотелескопов, расположенных в разных частях Соединённых Штатов.

Саму галактику, которая находится примерно в 500 млн световых лет от Земли, в созвездии Кассиопеи, обнаружили с помощью космического гамма-телескопа Fermi НАСА в 2015 году. Теперь радиоантенны VLBA позволили нанести на карту её форму с течением времени.

«Когда я впервые увидел результаты, я сразу подумал, что это похоже на космический корабль-истребитель TIE Дарта Вейдера из «Звездных войн: Эпизод IV - Новая надежда», - поделился впечатлениями профессор астрономии в Университете Пердью в Индиане Мэтью Листер.

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