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24.08.2020 09:29
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Немецкие врачи рассказали про состояние Навального. На предложенную из Омска помощь ответили вежливостью

После перелёта в Германию и суток на попечении местных медиков улучшений в состоянии политика Алексея Навального нет. Это следует из ответа берлинской больницы Сharite на письмо коллег из Омска.

Как сообщил главврач омской больницы скорой медицинской помощи № 1 Александр Мураховский 24 августа, накануне он получил ответ из клиники Сharite, которой предлагал взаимодействие в целях дальнейшего лечения Навального. В полученном послании — вежливые благодарности.

«Благодарят, что интересуемся здоровьем, благодарят за стабильное состояние… Рады сообщить о состоянии и продолжать информировать о здоровье пациента, — говорит Мураховский. — Состояние — стабильно тяжёлое».

В омской больнице отметили, что никаких дополнительных документов, анализов и исследований немецкие коллеги не просили.

Как ранее заявили медики, Навальный попал к ним в критическом состоянии, за его жизнь боролись «буквально каждую минуту». Диагноз «отравление», к которому первоначально склонялись в скорой, отбросили под конец первых суток, когда получили два анализа из токсикологических лабораторий. Позднее отсутствие в крови ядовитых веществ подтвердили результаты третьего исследования.

«И что значит — стабилен?.. Это реанимационный пациент на искусственной вентиляции лёгких, ему постоянно вводят препараты, без которых он начинает умирать. Эта стабильность далека от того, что принято в быту», — описывают в омской больнице состояние Навального на момент его транспортировки в Германию.

Алексей Навальный поступил в омскую больницу утром 20 августа с подозрением на отравление, его пришлось вводить в искусственную кому. Врачи отрицали версию с отравлением и в качестве рабочей версии назвали «нарушение обмена веществ». Утром 22 августа Навального транспортировали в Берлин, где поместили в клинику Charite. Перелет оплатил российский бизнесмен Борис Зимин, политика ввезли в Германию в статусе гостя и с полицейской охраной.

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Комментарии (14)

260638651
«...На предложенную из Омска помощь ответили вежливостью»

Так ведь предложение помощи из Омска - это и была вежливость. На вежливость принято отвечать вежливостью. Этикет называется.
Хенгест
Адепты ФБК и фанаты демократии, позвольте максимально деликатно поинтересоваться у вас, знающих всё о коварстве власти. Почему когда в Омске не выдали мгновенный диагноз об отравлении Навального всеми существующими ядами их сразу заподозрили в сокрытии правды, некомпетентности и продажности (анализы им, видите ли изучить нужно), а тевтонские врачи, к которым увезли коматозного Алексея для спасения 3 день ничего не заявляют и это наоборот - говорит об компетентности, вдумчивости и высоком профессиональном уровне?
baddancer
Говорят один очень хитрый человек, улетел на Октоберфест через пересадку в Омске, при закрытых границах. Действительно гениально!
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