Немецкие врачи рассказали про состояние Навального. На предложенную из Омска помощь ответили вежливостью

После перелёта в Германию и суток на попечении местных медиков улучшений в состоянии политика Алексея Навального нет. Это следует из ответа берлинской больницы Сharite на письмо коллег из Омска.



Как сообщил главврач омской больницы скорой медицинской помощи № 1 Александр Мураховский 24 августа, накануне он получил ответ из клиники Сharite, которой предлагал взаимодействие в целях дальнейшего лечения Навального. В полученном послании — вежливые благодарности.

«Благодарят, что интересуемся здоровьем, благодарят за стабильное состояние… Рады сообщить о состоянии и продолжать информировать о здоровье пациента, — говорит Мураховский. — Состояние — стабильно тяжёлое».