Немецкие врачи рассказали про состояние Навального. На предложенную из Омска помощь ответили вежливостью
После перелёта в Германию и суток на попечении местных медиков улучшений в состоянии политика Алексея Навального нет. Это следует из ответа берлинской больницы Сharite на письмо коллег из Омска.
Как сообщил главврач омской больницы скорой медицинской помощи
«Благодарят, что интересуемся здоровьем, благодарят за стабильное состояние… Рады сообщить о состоянии и продолжать информировать о здоровье пациента, — говорит Мураховский. — Состояние — стабильно тяжёлое».
В омской больнице отметили, что никаких дополнительных документов, анализов и исследований немецкие коллеги не просили.
Как ранее заявили медики, Навальный попал к ним в критическом состоянии, за его жизнь боролись «буквально каждую минуту». Диагноз «отравление», к которому первоначально склонялись в скорой, отбросили под конец первых суток, когда получили два анализа из токсикологических лабораторий. Позднее отсутствие в крови ядовитых веществ подтвердили результаты третьего исследования.
«И что значит — стабилен?.. Это реанимационный пациент на искусственной вентиляции лёгких, ему постоянно вводят препараты, без которых он начинает умирать. Эта стабильность далека от того, что принято в быту», — описывают в омской больнице состояние Навального на момент его транспортировки в Германию.
Алексей Навальный поступил в омскую больницу утром 20 августа с подозрением на отравление, его пришлось вводить в искусственную кому. Врачи отрицали версию с отравлением и в качестве рабочей версии назвали «нарушение обмена веществ». Утром 22 августа Навального транспортировали в Берлин, где поместили в клинику Charite. Перелет оплатил российский бизнесмен Борис Зимин, политика ввезли в Германию в статусе гостя и с полицейской охраной.