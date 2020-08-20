Похитителям активиста Донбасса с территории России СБУ обещала 200 тысяч долларов
Организаторы похищения одного из лидеров народного ополчения Донбасса обещали исполнителям гонорар 200 тысяч долларов, заявили 20 августа в ФСБ. В организованную преступную группу, по версии спецслужбы, входила 49-летняя жена члена РГО Олега Капкаева.
Как сообщили в ФСБ, операцией руководил внештатный сотрудник СБУ и Главного управления разведки Министерства обороны Украины, а также доверенное лицо 5-го Управления департамента контрразведки СБУ Андрей Байдала под псевдонимом Швед.
«Байдала и координатор преступления Игорь Мищенко сформировали две группы захвата из членов российской криминальной структуры для насильственного похищения гражданина», — уточнили в ФСБ.
Одну из групп якобы возглавлял россиянин по фамилии Макаров. Ей обещали 200 тысяч долларов и выплатили 50 тысяч в качестве аванса.
Уголовное дело по статье 126 УК РФ «Покушение на похищение» возбудило ГСУ СК по Москве. Как писала «Фонтанка», подозреваемых арестовали в начале августа. В преступлении якобы участвовали семь человек, в том числе из Петербурга.