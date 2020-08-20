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20.08.2020 11:53
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Похитителям активиста Донбасса с территории России СБУ обещала 200 тысяч долларов

Организаторы похищения одного из лидеров народного ополчения Донбасса обещали исполнителям гонорар 200 тысяч долларов, заявили 20 августа в ФСБ. В организованную преступную группу, по версии спецслужбы, входила 49-летняя жена члена РГО Олега Капкаева.

Как сообщили в ФСБ, операцией руководил внештатный сотрудник СБУ и Главного управления разведки Министерства обороны Украины, а также доверенное лицо 5-го Управления департамента контрразведки СБУ Андрей Байдала под псевдонимом Швед.

«Байдала и координатор преступления Игорь Мищенко сформировали две группы захвата из членов российской криминальной структуры для насильственного похищения гражданина», — уточнили в ФСБ.

Одну из групп якобы возглавлял россиянин по фамилии Макаров. Ей обещали 200 тысяч долларов и выплатили 50 тысяч в качестве аванса.

Уголовное дело по статье 126 УК РФ «Покушение на похищение» возбудило ГСУ СК по Москве. Как писала «Фонтанка», подозреваемых арестовали в начале августа. В преступлении якобы участвовали семь человек, в том числе из Петербурга.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (8)

Pilat
Всё это прямой результат заигрывания с преступным режимом незалежной. Они поняли, что могут творить всё что угодно.
Похищать людей.
Пытать их в своих тайных тюрьмах без суда.
Убивать кого угодно и где угодно.
И винить их в этом сложно, им дали полный карт бланш наши власти.
За меньшее бы Россию давно блокировали по границам.
Пока РФ не станет последовательно и принципиально уничтожать нацистов незалежной, таки будет продолжаться.
Поэтому думайте за кого голосовать на следующих выборах, за беззубых кретинов или за тех кто помнит, чем в прошлый раз для всего мира закончилось заигрывание с нацистами.
kagemusha
Клованы, зачем похищать, если можно просто ткнуть шилом в печень у пятерочки?
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