Похитителям активиста Донбасса с территории России СБУ обещала 200 тысяч долларов

Организаторы похищения одного из лидеров народного ополчения Донбасса обещали исполнителям гонорар 200 тысяч долларов, заявили 20 августа в ФСБ. В организованную преступную группу, по версии спецслужбы, входила 49-летняя жена члена РГО Олега Капкаева.



Как сообщили в ФСБ, операцией руководил внештатный сотрудник СБУ и Главного управления разведки Министерства обороны Украины, а также доверенное лицо 5-го Управления департамента контрразведки СБУ Андрей Байдала под псевдонимом Швед.



«Байдала и координатор преступления Игорь Мищенко сформировали две группы захвата из членов российской криминальной структуры для насильственного похищения гражданина», — уточнили в ФСБ.

