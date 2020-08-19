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19.08.2020 16:58
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Михаил Ефремов так разговорился в суде, что получил замечание с занесением в протокол

В ходе седьмого заседания суда по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова обвиняемый актер получил от судьи замечание с занесением в протокол за реплики с места, передает 19 августа РАПСИ.

Инцидент произошел, когда заседание суда возобновилось после проверки здания в связи с сообщением о заминировании. При этом в ходе предыдущих заседаний Ефремов не отличался разговорчивостью: на вопросы, которые ему задавали во время заседаний, отвечал либо молчанием, либо словами о том, что ничего не помнит, а за рулем был некий «мистер Хайд». Однако в ходе допроса очередного свидетеля защиты — оценщика транспортных средств, консультанта в ООО «Крафт» Юрия Фиалко — Михаил Ефремов проявил инициативу. Фиалко сообщил суду, что «прочитал в Интернете» о возможности удаленного перехвата управления современным автомобилем хакерами. Также эксперт отметил, что дилер Jeep (автомобиль этой марки, принадлежащий Михаилу Ефремову, стал участником смертельного ДТП) «должен был предоставить документ, в котором такая техническая возможность отрицается». Эти высказывания вызвали недоумение судьи и защиты потерпевшей стороны. Пока Фиалко размышлял, что ответить на вопрос адвоката сына погибшего в аварии Сергея Захарова, Ефремов вставил, что перечисленные экспертом факторы «влияют на аварию», а после добавил, что «это важно для анализа события». В результате судья сделала обвиняемому замечание с занесением в протокол.

Заседание в Пресненском суде продолжается. Ожидается, что после допроса всех свидетелей свои показания даст и Михаил Ефремов.

Актёр Михаил Ефремов обвиняется в том, что 8 июня 2020 года на своём Jeep Grand Cherokee вылетел на встречную полосу Садового кольца. В столкновении пострадал 57-летний Сергей Захаров, водитель развозки продуктового интернет-магазина. Мужчина умер в больнице. Как показала экспертиза, актер был пьян. Потерпевшими по делу были признаны официальная жена, брат и двое сыновей Сергей Захарова. Они заявили к актеру иски о компенсации морального вреда: один из сыновей потребовал 6,5 миллиона рублей, трое других родственников заявили коллективный иск на 1 рубль и заявили, что никогда не простят Михаила Ефремова.

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Комментарии (7)

McGillavry
Хакеры его догнали, схватили, залили в рот литр водки, а потом посадили за заблокированный ими же руль другого человека... Совесть у него с его адвокатишкой вообще есть?
ОльгаМР
Все выезды на встречку подстроены инопланетянами. Сначала они удалённо подсыпают в стакан сильнодействующее снотворное, потом сажают за руль своего инопланетного каскадёра, в момент аварии этого каскадёра телепортируют и пересаживают на место водителя совершенно не виноватого хорошего человека.
Ярополк
Эльманчик с Михаилом что-ли накатил по 250? Ну и бред... Хотя что тут еще можно предъявить
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