Михаил Ефремов так разговорился в суде, что получил замечание с занесением в протокол

В ходе седьмого заседания суда по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова обвиняемый актер получил от судьи замечание с занесением в протокол за реплики с места, передает 19 августа РАПСИ.

Инцидент произошел, когда заседание суда возобновилось после проверки здания в связи с сообщением о заминировании. При этом в ходе предыдущих заседаний Ефремов не отличался разговорчивостью: на вопросы, которые ему задавали во время заседаний, отвечал либо молчанием, либо словами о том, что ничего не помнит, а за рулем был некий «мистер Хайд». Однако в ходе допроса очередного свидетеля защиты — оценщика транспортных средств, консультанта в ООО «Крафт» Юрия Фиалко — Михаил Ефремов проявил инициативу. Фиалко сообщил суду, что «прочитал в Интернете» о возможности удаленного перехвата управления современным автомобилем хакерами. Также эксперт отметил, что дилер Jeep (автомобиль этой марки, принадлежащий Михаилу Ефремову, стал участником смертельного ДТП) «должен был предоставить документ, в котором такая техническая возможность отрицается». Эти высказывания вызвали недоумение судьи и защиты потерпевшей стороны. Пока Фиалко размышлял, что ответить на вопрос адвоката сына погибшего в аварии Сергея Захарова, Ефремов вставил, что перечисленные экспертом факторы «влияют на аварию», а после добавил, что «это важно для анализа события». В результате судья сделала обвиняемому замечание с занесением в протокол.

