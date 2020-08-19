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19.08.2020 13:48
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Пресненский районный суд Москвы, где проходит заседание по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова, эвакуируют

Сообщение о заминировании прервало очередное заседание дела Михаила Ефремова. Об этом сообщает агентство «Рапти» 19 августа.

Об эвакуации в суде сообщили по громкоговорителю и попросили всех покинуть здание.

«Участники процесса и пресса уходят», — говорится в сообщении.

В пресс-службе Пресненского районного суда подтверждают информацию о заминировании и эвакуации.

Актёр Михаил Ефремов обвиняется в том, что 8 июня 2020 года на своём Jeep Grand Cherokee вылетел на встречную полосу Садового кольца. В столкновении пострадал 57-летний Сергей Захаров, водитель развозки продуктового интернет-магазина. Мужчина умер в больнице. Как показала экспертиза, актер был пьян.

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Комментарии (1)

Vahmistroff
"Ефремов...вылетел на встречную полосу..."
Ну вот, он теперь уже и летает! До канонизации недалеко...
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