Пресненский районный суд Москвы, где проходит заседание по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова, эвакуируют
Сообщение о заминировании прервало очередное заседание дела Михаила Ефремова. Об этом сообщает агентство «Рапти» 19 августа.
Об эвакуации в суде сообщили по громкоговорителю и попросили всех покинуть здание.
«Участники процесса и пресса уходят», — говорится в сообщении.
В пресс-службе Пресненского районного суда подтверждают информацию о заминировании и эвакуации.
Актёр Михаил Ефремов обвиняется в том, что 8 июня 2020 года на своём Jeep Grand Cherokee вылетел на встречную полосу Садового кольца. В столкновении пострадал 57-летний Сергей Захаров, водитель развозки продуктового интернет-магазина. Мужчина умер в больнице. Как показала экспертиза, актер был пьян.