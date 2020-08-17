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17.08.2020 15:14
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Пять сов и одна белка проверены в Пулково. Их ждёт Сибирь

В петербургском аэропорту Пулково проведён ветеринарный контроль трёх ястребиных сов, двух сипух и одной белки.

Животные из Ленинградского зоопарка отправились в Новосибирский зоопарк имени Шило. Но перед этим сотрудникам управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям надо было их проверить. Как сообщает 17 августа пресс-служба управления, нарушений у пернатых пассажиров не выявлено, у пушистого тоже. Питомцы отправлены к получателю.

Фото: Ленинградский зоопарк
Сипуха&nbsp;(Tuto alba)
Сипуха (Tuto alba)Фото: Ленинградский зоопарк
Сипуха&nbsp;(Tuto alba)
Сипуха (Tuto alba)Фото: Ленинградский зоопарк
Ястребиная&nbsp;сова (Surnia ulula)
Ястребиная сова (Surnia ulula)Фото: Ленинградский зоопарк

Ястребиная сова обитает в лесах Евразии и Северной Америки, достигает 43 см в длину с размахом крыльев до 80 см и длинным хвостом. Сипуха — хищная птица семейства сипуховых, отряд совообразных, обитает на равнинах с немногочисленными деревьями практически по всему миру, кроме регионов с холодным климатом. Достигает 39 см в длину, размах крыльев до 95 см.

15 августа Ленинградскому зоопарку исполнилось 155 лет.

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