В петербургском аэропорту Пулково проведён ветеринарный контроль трёх ястребиных сов, двух сипух и одной белки.
Животные из Ленинградского зоопарка отправились в Новосибирский зоопарк имени Шило. Но перед этим сотрудникам управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям надо было их проверить. Как сообщает 17 августа пресс-служба управления, нарушений у пернатых пассажиров не выявлено, у пушистого тоже. Питомцы отправлены к получателю.
Ястребиная сова обитает в лесах Евразии и Северной Америки, достигает 43 см в длину с размахом крыльев до 80 см и длинным хвостом. Сипуха — хищная птица семейства сипуховых, отряд совообразных, обитает на равнинах с немногочисленными деревьями практически по всему миру, кроме регионов с холодным климатом. Достигает 39 см в длину, размах крыльев до 95 см.
15 августа Ленинградскому зоопарку исполнилось 155 лет.