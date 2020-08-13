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13.08.2020 15:24
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Барановская заявила, что первый миллион Аршавин заработал благодаря ей

Телеведущая Юлия Барановская рассказала о первом крупном контракте своего бывшего мужа Андрея Аршавина. На канале Gazgolder она призналась, что до их знакомства у Аршавина не было ничего за душой.

«Его на лавке оставляли и никуда не выпускали. Когда пришёл миллион? Это я ему шепнула. Он хотел меньше попросить, а я сказала: «Ты что, больной, что ли? Проси три». Если бы меня не было, у него бы и миллиона не было. Думаю, три миллиона пришли лет через пять», — заявила Барановская.

Барановская и Аршавин познакомились в июле 2003 года. Вместе они прожили до 2013 года. За это время Барановская родила от Аршавина троих детей. Несмотря на отсутствие официально зарегистрированного брака, в 2014 году стороны договорились о выплате алиментов Барановской в размере половины заработка футболиста. В 2015 году Барановская также получила от него трехкомнатную квартиру в Коломягах.

В интервью «Фонтанке» Аршавин признался, что семь лет не виделся с Барановской после этого, а когда случайно их пути пересеклись, он «предпочел бы её не видеть и в этот раз».

Впоследствии футболист снова женился и снова развелся.

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Комментарии (9)

michailPotapov
Ну и жабу он откапал себе
Olen
Даже не сомневаюсь что в "Арсенал" тоже она пристроила :)
Как была, так и осталась недалёкой и алчной мещанкой. Уже и на 1-м канале пристроили, и в рекламе, и всё ей денег не хватает.
Где бы она вообще была без Аршавина? Явно не в Лондоне и не в Москве. Самая обычная, ничего особенно привлекательного.
И зачем ей в Москве квартира в Коломягах? Ну типа круто просто отжать нахаляву у Аршавина. Может он конечно и не молодец, но если по закону к нему претензий нет, то и суда нет.
daisychain
Очередная прилежная ученица с курсов Юлии Печерской.
"Это не муж заработал, это я! Потому что у него ничего не было, был он нищий, а потом пришла я, вся такая умная, и объяснила ему как зарабатывать!"
Поэтому при разводе всё ей.
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