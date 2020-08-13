Барановская заявила, что первый миллион Аршавин заработал благодаря ей

Телеведущая Юлия Барановская рассказала о первом крупном контракте своего бывшего мужа Андрея Аршавина. На канале Gazgolder она призналась, что до их знакомства у Аршавина не было ничего за душой.

«Его на лавке оставляли и никуда не выпускали. Когда пришёл миллион? Это я ему шепнула. Он хотел меньше попросить, а я сказала: «Ты что, больной, что ли? Проси три». Если бы меня не было, у него бы и миллиона не было. Думаю, три миллиона пришли лет через пять», — заявила Барановская.

Барановская и Аршавин познакомились в июле 2003 года. Вместе они прожили до 2013 года. За это время Барановская родила от Аршавина троих детей. Несмотря на отсутствие официально зарегистрированного брака, в 2014 году стороны договорились о выплате алиментов Барановской в размере половины заработка футболиста. В 2015 году Барановская также получила от него трехкомнатную квартиру в Коломягах.