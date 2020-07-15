Андрей Аршавин: «Семак и Дзюба — главные герои сегодняшнего «Зенита»
Он успевает одновременно работать на ТВ, тренировать юных футболистов, учиться играть в хоккей и гулять с детьми: отдел спорта «Фонтанки» поговорил с главной звездой современных спортивных медиа в России и узнал из первых рук, хочет ли Андрей Аршавин стать спортивным директором, интересно ли сегодня злорадствовать над «Спартаком» и в какое место выстрелил себе «Локомотив», уволив Сёмина.
— Вы человек эпохи возрождения. Сколько у вас сейчас ролей?
— Официально у меня два места работы — это «Матч ТВ», где я являюсь экспертом, и «Зенит», где официальная должность звучит как «советник президента». За этот год я проводил много времени в Академии, смотрел игры «Зенита-м», «Зенита-2», тренировал детей 2004 года, и если президент где-то что-то спрашивал меня по главной команде, я давал свои комментарии и высказывал свои идеи.
— При этом вы ведете шоу «PROЗенит онлайн», у вас есть подкаст со Львом Лурье. То есть у вас нет выходных?
— Нет. И даже сейчас меня в отпуск в клубе отправили чисто по бумагам. Глобально я участвую во многих передачах на «Матч ТВ». Это не моя идея была записать «Открытый показ». Мы это делали, чтобы в условиях пандемии был хоть какой-то контент. Понятно, что еще я участвую в разных проектах «Зенита». Это дополнительная нагрузка, так скажем. Хотя меня никто не заставляет, но по умолчанию понятно, что я должен в этом участвовать.
— А ваше участие именно в тренерской работе с командой 2004 года в Академии «Зенита» — это новый вызов?
— Здесь было интересно. Вообще, когда изначально мы с Сергеем Санычем (Фурсенко — экс-президентом «Зенита». — Прим. ред.) договаривались, что я буду делать эти два года моего контракта, мне нужно было получить лицензию C и D для начала. Её я получил практически за первые 2–3 месяца. А потом я должен был успеть получить уже взрослые. Вот такие были задачи. Потом они немножко изменились, и я пошёл уже в сторону руководителя. Прошёл собеседование в УЕФА, чтобы окончить через полтора года обучение. Если я окончу — получу диплом Лиможского спортивного университета. Но, к сожалению, обучение тоже немножко приостановилось. А сборную 2004 года рождения я пошел тренировать, потому что обучение на тренерскую лицензию проходило в стенах Академии. Мы общались там с тренерами, и Иван Евгеньевич Шабаров сказал: вот вы вечно недовольны, что мы не так тренируем, что игроков нету, а вы придите и проведите целый день в Академии и сами всё увидите. Он, наверное, думал, что мы такие звёзды, не откликнемся на это предложение. И вот в один из дней мы с Быстровым приехали в 9 утра. Даже Иван Евгеньевич опоздал, а мы нет. И вот мы провели время где-то до 16–17, посмотрев некоторые тренировки. Иван Евгеньевич нам показал ежегодный план, как все там строится. То есть это как дополнительная лекция была для нас. И после этого Иван Евгеньевич сказал, что у команды 2004 года нет тренера, а брать кого попало он не хочет, и «если хочешь и у тебя есть время, можешь попробовать». Я стал ходить на тренировки. Поначалу, конечно, увидел руины, а не команду. Там было 14 человек, из них двое сразу же ушли, ещё один был с вывихнутым плечом, только через полгода должен был начать тренироваться. Честно говоря, это было унылое зрелище. Каким-то чудом удалось сделать так, что из этой команды семеро игроков должны теперь подписать свои первые профессиональные контракты.
— Свой вклад чувствуете?
— Не хотел бы на себя это брать. Я очень надеюсь, что кто-то из них однажды сыграет за «Зенит», но я очень мало буду иметь отношения к их успехам. Иногда мой график строился так: утром я тренировал, в 13 переодевался, в 15 оказывался в «Сапсане», в 19 — в Москве на эфирах. Если успевал — уезжал на ночном, если нет — утренним «Сапсаном» в 5 возвращался в Питер. В 9 приезжал на вокзал и сразу ехал в Академию на тренировки и опять потом уезжал в Москву на эфиры. Бывало по 2–3 таких дня подряд. Меня никто не проверял, хожу ли я на работу в Академию или нет. В принципе, я мог и не делать этого, но я всегда старался быть и честно выполнять то, что я сам от себя требую. Дисциплина, которую я воспитал в футболе, мне помогла.
— Это же изматывающий режим. В нем невозможно находиться долго.
— Это изматывающий режим, но в нем я живу 1,5 года. Паузы были только такие: просыпаешься в субботу в Москве, а эфир только вечером. И ты просто лежишь целый день. Отпуска за это время у меня по факту ни разу не было. Но меня это не расстраивает. Я уже отдохнул достаточно. Теперь можно и поработать.
— Такой крутой кураж поймали.
— Не то чтобы кураж. Просто пока все в охотку делается. Пока ты видишь, что есть какое-то продвижение в твоей работе, это мотивирует.
— А кто вас драфтанул на «Матч ТВ»?
— История такая. Владислав Николаевич Радимов ехал на запись передачи «Тотальный футбол». Он с Ромой Гутцайтом был в хорошем контакте. А Роме нужны были яркие люди, но о которых у него плохое мнение. Он хотел посмотреть на них с другой стороны. И когда Радимов сказал: «Поехали?» — я, естественно, согласился: почему бы и не скататься в Москву. Еще я знал, что Наталья Билан хотела встречи со мной, и мы все это совместили. Наталья сказала: «Давай работать?». Я сказал, что давайте. Сходили к Чопову (Владимир Чопов — до начала июля 2020 года один из топ-менеджеров «Газпроммедиа». — Прим. ред.). Я сразу согласился. Мы даже условия не обговаривали.
— То есть не торговались, как в «Зените»?
— Нет. А я разве в «Зените» когда-нибудь торговался? Это все мифы.
— В свое время болельщики шутили, что из вас выйдет идеальный спортивный директор или президент клуба. Про президента, наверное, сейчас далековато, а про спортивного директора уже понятно, что какие-то разговоры ходят.
— Вообще, когда ещё играл в начале 2000-х, ещё когда не был звездой, — а может я и вообще не был звездой, — задавали такой вопрос: кем бы я хотел стать после окончания игровой карьеры? До завершения карьеры тогда оставалось 14–15 лет, но мне уже тогда хотелось быть президентом «Зенита», потому что это очень статусно. Я люблю футбол, а управлять главной командой в Петербурге (а сейчас уже и в стране) — это круто и это интересно. Я не говорю, что я пойду рубить лес, если мне скажут, что я за это стану президентом. Я хочу, чтобы это произошло естественным путем, благодаря моей работе. В принципе, у меня такое же отношение к должности спортивного директора. Если это случится, я буду этому рад. Есть ли предпосылки для этого? Пока неизвестно.
— В кружке Радимова по четвергам в футбол играете?
— Периодически да, играем.
— То есть у вас нету необходимости раз в неделю обязательно выйти и подвигаться?
— Честно говоря, это проблема, потому что живот-то растёт. На футбол по четвергам мы ходили, но скорее больше ради общения, чем ради футбола. Еще немного играл в футбол в Академии с тренерами, но из-за моего графика ни о какой регулярности не может быть и речи. Мне дали абонемент в зал, но это тоже не моё. В итоге я бросил футбол и начал заниматься хоккеем. Вот там реально интересно. Это такая же физическая нагрузка плюс нормально хоть начинаешь на коньках кататься. А футбол по четвергам неинтересен стал. Ты просто читаешь все на 2–3 хода вперёд, и загадок для тебя там нет. Ходить ради того, чтобы Радимова обыграть, а потом хихикать над ним 15 минут — это слишком мало. А в хоккее каждая тренировка — это событие: в борт въехал, тебя толкнули, шайбу забил. Занимаемся хоккеем с начала этого года, но пандемия немножко график порушила. Не знаю, когда возобновим тренировки.
— А кто в команде?
— Быстрый (Владимир Быстров — экс-партнер Аршавина по «Зениту». — Прим. ред.), я и Саша — наш знакомой тренер. У меня была задача самая простая — научиться тормозить и начать ехать спиной вперёд. В принципе, я этого уже добился, так что могу заканчивать. Ну и когда надо поиграть 3 на 3 или 4 на 4, зовем Володиных друзей, которые немного помастеровитее, и уже с вратарями играем. Обычно же наша тренировка выглядит так: мы минут 50 катаемся, и последние 10 минут играем в хоккей против детей и каких-то дяденек-любителей, которые с нами там катаются.
— То есть в Ночной лиге вы себя не видите?
— Нет, конечно.
— Про чемпионат спрошу. Понятно, что вы всё смотрите, вы всё комментируете. «Зенит» выиграл исторические медали за 4 тура до конца, мог побить рекорд «Спартака» по очкам, но уже не побьет. В целом предсказуемо? Вот Уткин с августа говорит, что «Зенит» — чемпион.
— В принципе он прав. Во-первых, «Зенит» хорошо начал. Клуб был и по игре силен, и по ресурсам, и по составу. «Зенит» закономерно второй год подряд становится сильнейшим клубом в России.
— Семак — главный герой этого «Зенита»?
— Я думаю, что он может разделить этот титул с Артёмом Дзюбой.
— Понятно, что вы задумывались о том, как тяжело Семаку тут было начинать работать. 2 года назад у него было 3 состава, разные культурные слои — тут «Зенит» Луческу, тут «Зенит» Манчини, тут есть вернувшийся из аренды Дзюба. Что, на ваш взгляд, лучше всего удалось Сергею?
— Он смог расчистить состав. По-моему, у него на это ушло полгода. И это было нелегко, потому что был перебор центральных полузащитников, а на других позициях, наоборот, зияли дыры. И ключевой момент был, когда он рискнул сменить схему с 4–3–3 на 4–4–2. После этого «Зенит» пошел, не замечая преград.
— Часто ругают за Лигу чемпионов, хотя я не раз говорил и повторю это снова, что мы в середине осени попали на лучшую команду Европы. И «Зенит» проиграл «Лейпцигу» с наименьшим счетом из всех соперников, которые были тогда у «Лейпцига». А вы как оцениваете эти 6 матчей?
— Мне с самого начала казалось, что в этой группе «Зенит» мог занять как первое место, так и четвёртое. Так и получилось: условно, 45 минут лишили «Зенит» попадания в евровесну. Это были 4 примерно равные команды. «Зениту», конечно, не хватает скорости в Лиге чемпионов. Это касается и того же Артёма, и тех же центральных защитников.
— Я спрашивал об этом Ракицкого. Он сказал, что они быстрые.
— Ну не сказать, что он прям медленный. В чемпионате России недобор скоростных данных он компенсирует опытом и мастерством. Но в Лиге чемпионов этого мало. И «Зениту», если он хочет выступить более удачно, конечно, нужно прибавлять. Может быть, нужны свежие 2–3 футболиста. В принципе Малком один из них. Я надеюсь, что еще Сашка Кокорин вернется.
— Дзюба лучший игрок чемпионата России за последние 2 года?
— Да.
— С чем связан его прогресс?
— Он играет лучше, чем он может играть. В мое время Дзюба был игроком ниже классом, чем наше поколение. Но сейчас он играет выше своих возможностей.
— Насколько я понимаю, он демонстрирует удивительное тактическое разнообразие. Условно говоря, он играл столба в сборной, а в «Зените» свою роль поменял.
— Вот в прошлом году после чемпионата мира он мог выдавать яркие матчи, потом мог немножко провиснуть, а потом снова сыграть ярко. Ну, не говорю уже про сборную. В сборной он всегда хорош. А в этом году он даже иногда не столь ярок, но очень эффективен. Условно говоря, другие игроки могут выделяться, но потом смотришь статистику: Дзюба отдал пас, Дзюба забил гол. И это чуть ли не в каждой игре. Мне кажется, он научился использовать свои плюсы, свои физические возможности: растопыриваться, отдавать, спиной скидывать, головой. Я вот сколько смотрю, ещё не видел ни одного защитника, которому он бы проиграл головой. А потом он всегда сбрасывает мяч или откидывает. Он даже убегать стал, где-то кого-то с места обыграл. И это я про матч с ЦСКА еще не говорю. Ну, он молодец, и «Зениту» нужно это использовать.
— «Локомотив», уволив Семина, выстрелил себе в ногу?
— И в руку, и вообще. Вообще, если по справедливости, «Краснодар» должен занять 2 место. Но все мы взрослые люди и понимаем, что не всегда все происходит по справедливости. Но это было бы хорошей такой оплеухой руководителям «Локомотива» за увольнение Семина. Я уж не знаю, кто там принял такое решение, но так нельзя поступать ни в жизни, ни в футболе. В футбольном мире разное отношение к Юрию Палычу, но большинство, думаю, после такого будут болеть за «Краснодар».
— «Спартак» генерирует большое количество новостей: лишились шансов на медали, лишились шансов на Лигу Европы…
— А сейчас я прочитал, что у них нет возможности вылететь.
— Да, это третий вид новостей. Что происходит?
— Не знаю. Полный хаос, бардак, нету стратегии. С одной стороны, для «Зенита» это хорошо. Минус один конкурент. Но для чемпионата это плохо. «Зенит» должен побеждать в чемпионате с сильными конкурентами. «Спартаку» надо самим разобраться. Нам туда лезть не стоит, чтобы не будоражить это еще больше. Даже уже злорадствовать неинтересно. Там Владислав Николаевич только пытается их троллить, но их хочется уже больше пожалеть и сказать: «Ребята, давайте выбирайтесь из глубин таблицы, мы на вас хотя бы посмотрим». Уже даже обыграть «Спартак» стало заурядным событием.
— Газизов наладит?
— Не знаю, потому что непонятно, какие у него будут полномочия, но шаг достаточно логичный. Человек себя здорово проявил в «Уфе» за почти 10 лет. Здорово, что человека позвали на повышение за реальную работу, что в нашей стране довольно редкий случай. Желаю ему удачи на этом поприще. Просто в «Уфе» была одна модель, где нужно было сохранять место в РПЛ, развивать перспективных игроков и продавать их. В «Спартаке» немножко по-другому. Здесь нацеленность на результат, а следовательно, и подбор футболистов должен быть другим.
— Мы когда с вами беседовали в 2008 году на крыше дома у Нарвских ворот, вы сказали, что «я такой смелый, потому что, пока играю, могу себе это позволить». Вы давно не играете, а все такой же смелый.
— Да нет. По сравнению даже с Аршавиным в 2000-м, Аршавин-2008 — слабак, трус и так далее. А сейчас и подавно. Когда мне в 2000-м говорили, да ты вот станешь взрослым, уже не будешь так рассуждать, я отвечал, что все останется так же. Но ни фига. Появляется много условностей, много людей, за которых ты несешь ответственность, те же дети. Ты становишься слишком зависимым.
— А когда мы говорили с вами в самолете в 2014-м, вы говорили, что полгода не видели своих детей. Вчера в инстаграме я увидел, что вы с ними гуляете, и я понимаю, что что-то изменилось.
— А мне кажется, что я не видел их в 2014 году даже чуть больше. Вообще, я не видел своих старших детей 6 лет или даже 6,5 лет. С прошлого года я стал с ними встречаться периодически. Дочку младшую я не видел уже полтора года. Может быть, также придется её не видеть очень долгое время. Но на это были объективные и субъективные причины.
— Мой жизненный опыт подсказывает, что такие перемены невозможны без достижения каких-то договоренностей.
— Никаких договоренностей нету. И в принципе свою первую жену, Юлю, я видел один раз теперь уже за 7 лет, и то случайно. Предпочел бы её не видеть и в тот раз. Просто дети стали старше, и я могу с ними общаться напрямую. Это облегчает задачу. Плюс я часто бываю в Москве, где они живут.
— Понятно, что отцовство в более взрослом возрасте отличается от времени памперсов и колясочек. Вы себя как отец как чувствуете?
— Да нормально себя чувствую. Я в принципе время памперсов прошёл со всеми тремя и с четвертой тоже. Все уровни детей я прошел. У меня со второй женой были дети с года или двух, когда она стала жить со мной. У меня никогда не было никаких проблем в общении с детьми, и даже не со своими. Даже маленькая дочка второй жены назвала меня папой. Я скучаю и по ней, и по старшему сыну второй жены, потому что у меня с ними тоже были отличные отношения. Какого-то укора со стороны детей я не чувствую. Может быть, у них есть какие-то обиды, может быть, они что-то говорят маме, но вот так в лицо они мне никаких претензий не высказывали. Хотя я тут у Артёма как-то спрашиваю: «Артём, а ты почему учишься до конца июня?». А он отвечает: «Пап, я так вообще-то с первого класса учусь». То есть в такой форме мне, конечно, прилетает, но в целом, я думаю, что у меня все нормально с детьми. Хоть я и не виделся с ними, какие-то звонки все равно были.
Беседовал Федор Погорелов, «Фонтанка.ру»