Андрей Аршавин: «Семак и Дзюба — главные герои сегодняшнего «Зенита»

Он успевает одновременно работать на ТВ, тренировать юных футболистов, учиться играть в хоккей и гулять с детьми: отдел спорта «Фонтанки» поговорил с главной звездой современных спортивных медиа в России и узнал из первых рук, хочет ли Андрей Аршавин стать спортивным директором, интересно ли сегодня злорадствовать над «Спартаком» и в какое место выстрелил себе «Локомотив», уволив Сёмина.

— Вы человек эпохи возрождения. Сколько у вас сейчас ролей?

— Официально у меня два места работы — это «Матч ТВ», где я являюсь экспертом, и «Зенит», где официальная должность звучит как «советник президента». За этот год я проводил много времени в Академии, смотрел игры «Зенита-м», «Зенита-2», тренировал детей 2004 года, и если президент где-то что-то спрашивал меня по главной команде, я давал свои комментарии и высказывал свои идеи.

— При этом вы ведете шоу «PROЗенит онлайн», у вас есть подкаст со Львом Лурье. То есть у вас нет выходных?



— Нет. И даже сейчас меня в отпуск в клубе отправили чисто по бумагам. Глобально я участвую во многих передачах на «Матч ТВ». Это не моя идея была записать «Открытый показ». Мы это делали, чтобы в условиях пандемии был хоть какой-то контент. Понятно, что еще я участвую в разных проектах «Зенита». Это дополнительная нагрузка, так скажем. Хотя меня никто не заставляет, но по умолчанию понятно, что я должен в этом участвовать.

— А ваше участие именно в тренерской работе с командой 2004 года в Академии «Зенита» — это новый вызов?

— Здесь было интересно. Вообще, когда изначально мы с Сергеем Санычем (Фурсенко — экс-президентом «Зенита». — Прим. ред.) договаривались, что я буду делать эти два года моего контракта, мне нужно было получить лицензию C и D для начала. Её я получил практически за первые 2–3 месяца. А потом я должен был успеть получить уже взрослые. Вот такие были задачи. Потом они немножко изменились, и я пошёл уже в сторону руководителя. Прошёл собеседование в УЕФА, чтобы окончить через полтора года обучение. Если я окончу — получу диплом Лиможского спортивного университета. Но, к сожалению, обучение тоже немножко приостановилось. А сборную 2004 года рождения я пошел тренировать, потому что обучение на тренерскую лицензию проходило в стенах Академии. Мы общались там с тренерами, и Иван Евгеньевич Шабаров сказал: вот вы вечно недовольны, что мы не так тренируем, что игроков нету, а вы придите и проведите целый день в Академии и сами всё увидите. Он, наверное, думал, что мы такие звёзды, не откликнемся на это предложение. И вот в один из дней мы с Быстровым приехали в 9 утра. Даже Иван Евгеньевич опоздал, а мы нет. И вот мы провели время где-то до 16–17, посмотрев некоторые тренировки. Иван Евгеньевич нам показал ежегодный план, как все там строится. То есть это как дополнительная лекция была для нас. И после этого Иван Евгеньевич сказал, что у команды 2004 года нет тренера, а брать кого попало он не хочет, и «если хочешь и у тебя есть время, можешь попробовать». Я стал ходить на тренировки. Поначалу, конечно, увидел руины, а не команду. Там было 14 человек, из них двое сразу же ушли, ещё один был с вывихнутым плечом, только через полгода должен был начать тренироваться. Честно говоря, это было унылое зрелище. Каким-то чудом удалось сделать так, что из этой команды семеро игроков должны теперь подписать свои первые профессиональные контракты.



— Свой вклад чувствуете?

— Не хотел бы на себя это брать. Я очень надеюсь, что кто-то из них однажды сыграет за «Зенит», но я очень мало буду иметь отношения к их успехам. Иногда мой график строился так: утром я тренировал, в 13 переодевался, в 15 оказывался в «Сапсане», в 19 — в Москве на эфирах. Если успевал — уезжал на ночном, если нет — утренним «Сапсаном» в 5 возвращался в Питер. В 9 приезжал на вокзал и сразу ехал в Академию на тренировки и опять потом уезжал в Москву на эфиры. Бывало по 2–3 таких дня подряд. Меня никто не проверял, хожу ли я на работу в Академию или нет. В принципе, я мог и не делать этого, но я всегда старался быть и честно выполнять то, что я сам от себя требую. Дисциплина, которую я воспитал в футболе, мне помогла.

— Это же изматывающий режим. В нем невозможно находиться долго.

— Это изматывающий режим, но в нем я живу 1,5 года. Паузы были только такие: просыпаешься в субботу в Москве, а эфир только вечером. И ты просто лежишь целый день. Отпуска за это время у меня по факту ни разу не было. Но меня это не расстраивает. Я уже отдохнул достаточно. Теперь можно и поработать.



— Такой крутой кураж поймали.

— Не то чтобы кураж. Просто пока все в охотку делается. Пока ты видишь, что есть какое-то продвижение в твоей работе, это мотивирует.

— А кто вас драфтанул на «Матч ТВ»?

— История такая. Владислав Николаевич Радимов ехал на запись передачи «Тотальный футбол». Он с Ромой Гутцайтом был в хорошем контакте. А Роме нужны были яркие люди, но о которых у него плохое мнение. Он хотел посмотреть на них с другой стороны. И когда Радимов сказал: «Поехали?» — я, естественно, согласился: почему бы и не скататься в Москву. Еще я знал, что Наталья Билан хотела встречи со мной, и мы все это совместили. Наталья сказала: «Давай работать?». Я сказал, что давайте. Сходили к Чопову (Владимир Чопов — до начала июля 2020 года один из топ-менеджеров «Газпроммедиа». — Прим. ред.). Я сразу согласился. Мы даже условия не обговаривали.

— То есть не торговались, как в «Зените»?

— Нет. А я разве в «Зените» когда-нибудь торговался? Это все мифы.

— В свое время болельщики шутили, что из вас выйдет идеальный спортивный директор или президент клуба. Про президента, наверное, сейчас далековато, а про спортивного директора уже понятно, что какие-то разговоры ходят.



— Вообще, когда ещё играл в начале 2000-х, ещё когда не был звездой, — а может я и вообще не был звездой, — задавали такой вопрос: кем бы я хотел стать после окончания игровой карьеры? До завершения карьеры тогда оставалось 14–15 лет, но мне уже тогда хотелось быть президентом «Зенита», потому что это очень статусно. Я люблю футбол, а управлять главной командой в Петербурге (а сейчас уже и в стране) — это круто и это интересно. Я не говорю, что я пойду рубить лес, если мне скажут, что я за это стану президентом. Я хочу, чтобы это произошло естественным путем, благодаря моей работе. В принципе, у меня такое же отношение к должности спортивного директора. Если это случится, я буду этому рад. Есть ли предпосылки для этого? Пока неизвестно.

— В кружке Радимова по четвергам в футбол играете?

— Периодически да, играем.

— То есть у вас нету необходимости раз в неделю обязательно выйти и подвигаться?

— Честно говоря, это проблема, потому что живот-то растёт. На футбол по четвергам мы ходили, но скорее больше ради общения, чем ради футбола. Еще немного играл в футбол в Академии с тренерами, но из-за моего графика ни о какой регулярности не может быть и речи. Мне дали абонемент в зал, но это тоже не моё. В итоге я бросил футбол и начал заниматься хоккеем. Вот там реально интересно. Это такая же физическая нагрузка плюс нормально хоть начинаешь на коньках кататься. А футбол по четвергам неинтересен стал. Ты просто читаешь все на 2–3 хода вперёд, и загадок для тебя там нет. Ходить ради того, чтобы Радимова обыграть, а потом хихикать над ним 15 минут — это слишком мало. А в хоккее каждая тренировка — это событие: в борт въехал, тебя толкнули, шайбу забил. Занимаемся хоккеем с начала этого года, но пандемия немножко график порушила. Не знаю, когда возобновим тренировки.



— А кто в команде?

— Быстрый (Владимир Быстров — экс-партнер Аршавина по «Зениту». — Прим. ред.), я и Саша — наш знакомой тренер. У меня была задача самая простая — научиться тормозить и начать ехать спиной вперёд. В принципе, я этого уже добился, так что могу заканчивать. Ну и когда надо поиграть 3 на 3 или 4 на 4, зовем Володиных друзей, которые немного помастеровитее, и уже с вратарями играем. Обычно же наша тренировка выглядит так: мы минут 50 катаемся, и последние 10 минут играем в хоккей против детей и каких-то дяденек-любителей, которые с нами там катаются.

— То есть в Ночной лиге вы себя не видите?

— Нет, конечно.

— Про чемпионат спрошу. Понятно, что вы всё смотрите, вы всё комментируете. «Зенит» выиграл исторические медали за 4 тура до конца, мог побить рекорд «Спартака» по очкам, но уже не побьет. В целом предсказуемо? Вот Уткин с августа говорит, что «Зенит» — чемпион.

— В принципе он прав. Во-первых, «Зенит» хорошо начал. Клуб был и по игре силен, и по ресурсам, и по составу. «Зенит» закономерно второй год подряд становится сильнейшим клубом в России.

