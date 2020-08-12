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12.08.2020 15:38
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Петербург готовит транспортную интеграцию с Москвой. В двух столицах может заработать единая система оплаты проезда и парковок

Как стало известно «Фонтанке», правительства Москвы и Петербурга обсуждают возможность интеграции платформ для оплаты транспортных услуг и парковок.

Как сообщили изданию собеседники в Смольном, с инициативой выступила столичная мэрия. По итогам встречи было решено создать рабочую группу, которая оценит целесообразность и направления такого объединения. Курировать проект со стороны Петербурга будет вице-губернатор Евгений Елин, со стороны Москвы заместитель мэра Максим Ликсутов.

По словам главы комитета по экономической политике и стратегическому планированию Валерия Москаленко, стороны исходят из того, что пассажиропоток между городами Москвой и Петербургом будет только расти, а значит, есть потребность в единой инфраструктуре.

С 2017 года в Москве и Петербурге начала продаваться объединённая транспортная карта двух столиц — «Подорожник» и «Тройка», выпускаемая на одном носителе. Но ее использование было ограниченным, и полноценная интеграция налажена не была. По сути, это просто две карты на одной, сами системы никак не взаимодействуют.

Как пояснил Валерий Москаленко, в первую очередь, будет обсуждаться вопрос об универсальном носителе. Варианты — сама транспортная карта, карта петербуржца или москвича либо приложение в телефоне. В зависимости от этого может потребоваться приведение к единому знаменателю считывающей инфраструктуры: то есть ридер на московском турникете должен считать петербургскую карту и наоборот.

Еще один предмет для обсуждения — выработка единой тарифной политики и взаимного учета льгот. Также предстоит решить, будет ли управлять системой единый оператор или будет налажен алгоритм обмена данными.

В комитете по транспорту подтвердили, что переговоры об интеграции ведутся. Но речь не о передаче Петербургу московского ПО, но о «совместной работе систем», — сказали в ведомстве.

Что касается оплаты парковки, то, по словам собеседников «Фонтанки», Смольный может перенять именно московскую платформу. Столица готова безвозмездно поделиться лицензией на свою систему. Город намерен изучить, насколько московская система будет рабочей в петербургских реалиях и какие затраты потребуются на ее внедрение в сравнении с доработкой собственной.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (7)

footballer13
Бугага. Наши-то оплату парковок со штрафами запускали несколько лет, да толком и не запустили, а тут единая с Москвой система, агащаз, наши всё сделают.
260551481
Хорошо бы для начала ввести единую валюту, а то московкий рубль значимо отличается от питерского.
freestyler
Они бы попробовали для начала интегрировать проездные в СПб, в Ленобласти и на РЖД. А если получится - уже на Москву замахивались..
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