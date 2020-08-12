Петербург готовит транспортную интеграцию с Москвой. В двух столицах может заработать единая система оплаты проезда и парковок

По словам главы комитета по экономической политике и стратегическому планированию Валерия Москаленко, стороны исходят из того, что пассажиропоток между городами Москвой и Петербургом будет только расти, а значит, есть потребность в единой инфраструктуре.

Как сообщили изданию собеседники в Смольном, с инициативой выступила столичная мэрия. По итогам встречи было решено создать рабочую группу, которая оценит целесообразность и направления такого объединения. Курировать проект со стороны Петербурга будет вице-губернатор Евгений Елин, со стороны Москвы заместитель мэра Максим Ликсутов.

С 2017 года в Москве и Петербурге начала продаваться объединённая транспортная карта двух столиц — «Подорожник» и «Тройка», выпускаемая на одном носителе. Но ее использование было ограниченным, и полноценная интеграция налажена не была. По сути, это просто две карты на одной, сами системы никак не взаимодействуют.

Как пояснил Валерий Москаленко, в первую очередь, будет обсуждаться вопрос об универсальном носителе. Варианты — сама транспортная карта, карта петербуржца или москвича либо приложение в телефоне. В зависимости от этого может потребоваться приведение к единому знаменателю считывающей инфраструктуры: то есть ридер на московском турникете должен считать петербургскую карту и наоборот.

Еще один предмет для обсуждения — выработка единой тарифной политики и взаимного учета льгот. Также предстоит решить, будет ли управлять системой единый оператор или будет налажен алгоритм обмена данными.

В комитете по транспорту подтвердили, что переговоры об интеграции ведутся. Но речь не о передаче Петербургу московского ПО, но о «совместной работе систем», — сказали в ведомстве.