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11.08.2020 19:14
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Четверо отпущенных российских журналистов вернулись из Белоруссии в Россию

Журналисты Антон Старков и Дмитрий Ласенко (Daily Storm), а также Семен Пегов и Влад Зиздок (проект WarGonzo) вернулись на территорию России. Об этом вечером 11 августа сообщает Daily Storm.

До границы их везли на дипломатическом автомобиле. Руководитель проекта WarGonzo Пегов поблагодарил посольство. Он и его оператор Владислав Зиздок были задержаны 9 августа. «Творится полный хаос, в СИЗО очень много народу, списков [задержанных] как таковых нет», — рассказал журналист в своём телеграм-канале. По его словам, с ним в камере были и другие иностранцы, которые попали в автозаки случайно, — из Италии, Швейцарии, Киргизии, Туркменистана.

По данным РИА «Новости», у Пегова подозревают сотрясение головного мозга.

Вопрос о возвращении журналистов в Россию решали дипломаты РФ с МВД Белоруссии, 11 августа представители СМИ покинули территорию посольства.

По информации «Белорусской ассоциации журналистов», за последнюю неделю в республике задержали 55 журналистов.

Между тем в Минске вновь начались протесты и задержания.

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Комментарии (1)

hal9000
Марксист лишь тот ,кто признает борьбу классов до признания диктатуры пролетариата.Диктатура пролетариата есть высший тип Демократии..подлинная народная демократия...тчк
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