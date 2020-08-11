Четверо отпущенных российских журналистов вернулись из Белоруссии в Россию

Журналисты Антон Старков и Дмитрий Ласенко (Daily Storm), а также Семен Пегов и Влад Зиздок (проект WarGonzo) вернулись на территорию России. Об этом вечером 11 августа сообщает Daily Storm.

До границы их везли на дипломатическом автомобиле. Руководитель проекта WarGonzo Пегов поблагодарил посольство. Он и его оператор Владислав Зиздок были задержаны 9 августа. «Творится полный хаос, в СИЗО очень много народу, списков [задержанных] как таковых нет», — рассказал журналист в своём телеграм-канале. По его словам, с ним в камере были и другие иностранцы, которые попали в автозаки случайно, — из Италии, Швейцарии, Киргизии, Туркменистана.