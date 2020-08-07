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07.08.2020 19:05
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ФОМ: Россияне всё больше смотрят на Хабаровск и всё меньше верят традиционным СМИ

Россияне всё больше интересуются событиями в Хабаровском крае и всё меньше доверяют традиционным СМИ. Об этом говорят данные свежего выпуска ФОМ-Доминанты, опубликованного Фондом общественного мнения 7 августа.

Впервые хабаровские митинги попали в перечень «Событий недели», которые называют социологам ФОМ сами респонденты, в опросе 10–12 июля. Тогда арест Фургала и волна общественного негодования попали на 2-е место при ранжировании. Их упомянули 12% опрошенных. После этого снижения интереса не произошло. В середине июля ими, протестами, интересовались уже 16% респондентов, а в конце месяца — 19%. Опрос, проведённый в первые выходные августа, показал, что уже 20% отвечавших на вопросы людей регулярно следят за хабаровской повесткой.

Кроме того, у россиян изменились и информационные предпочтения. Традиционные СМИ (печатная пресса, радио и телевидение) сравнялись с Интернетом (соцсетями и новостными порталами). Обе группы источников получили по 46% голосов. Среди тех, кому пока нет 45 лет, Интернет и вовсе уверенно лидирует.

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Комментарии (2)

VKuser152997575
Поднимайтесь города!!!
Тогда Путину ......да!!!
dragvs
Традиционные СМИ это что, наци-пропаганда на гос. телеканалах?
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