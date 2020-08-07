Искусственный интеллект написал поэму об Илоне Маске и даже поиронизировал над ним
Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск и его проблемы с Комиссией по ценным бумагам и биржам (американским финансовым регулятором) стали объектом насмешки искусственного интеллекта. Компьютер написал про бизнесмена поэму, доказав, что может генерировать сложный, похожий на человека текст, пишет 7 августа The Economist.
В середине июля разработчик искусственного интеллекта OpenAI из Сан-Франциско, к созданию которого приложил руку Маск, открыл ограниченному кругу лиц доступ к ранней версии программного обеспечения Generative Pre-Trained Transformer 3 (GPT 3) для испытаний, чтобы провести тесты по генерации текстов.
Одним из первых попробовать работу программы удалось художнику Арраму Сабети. Он применил алгоритм для создания стихотворения «Илон Маск доктора Сьюза» (Теодор Сьюз — американский детский писатель и мультипликатор, автор «Как Гринч украл Рождество»). Стихотворение написано на тему противостояния Илона Маска и американской Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).
Искусственный интеллект иронизирует над непродуманными постами миллиардера в Twitter, которые и стали причиной его конфликта с финансовым регулятором. Вот что получилось в итоге:
SEC сказала: «Маск,
твои твиты — болезнь.
Они действительно могут стоить тебе работы,
если ты не прекратишь
писать их по ночам».
В ответ Маск воскликнул: «Почему?
Ведь твиты, что я пишу, ничего не значат,
я не использую в них заглавные буквы
и уверен, что они чисты».
«Но твои твиты могут двигать рынки,
и именно это нас заботит.
Ты можешь быть гением
и миллиардером,
но это не дает тебе права быть занудой!»
(перевод Forbes)
В августе 2018 года Маск сообщил, что готов выкупить с биржи акции Tesla, когда они будут стоить 420 долларов за штуку (тогда они стоили 350 долларов). Комиссия по ценным бумагам и биржам США тогда заявила, что Маск своим твитом ввел участников рынка в заблуждение, причем сделал это намеренно. Для урегулирования конфликта с властями Маску пришлось заплатить 20 млн долларов и уйти с поста председателя совета директоров Tesla.