В середине июля разработчик искусственного интеллекта OpenAI из Сан-Франциско, к созданию которого приложил руку Маск, открыл ограниченному кругу лиц доступ к ранней версии программного обеспечения Generative Pre-Trained Transformer 3 (GPT 3) для испытаний, чтобы провести тесты по генерации текстов.

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск и его проблемы с Комиссией по ценным бумагам и биржам (американским финансовым регулятором) стали объектом насмешки искусственного интеллекта. Компьютер написал про бизнесмена поэму, доказав, что может генерировать сложный, похожий на человека текст, пишет 7 августа The Economist.

Одним из первых попробовать работу программы удалось художнику Арраму Сабети. Он применил алгоритм для создания стихотворения «Илон Маск доктора Сьюза» (Теодор Сьюз — американский детский писатель и мультипликатор, автор «Как Гринч украл Рождество»). Стихотворение написано на тему противостояния Илона Маска и американской Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).



Искусственный интеллект иронизирует над непродуманными постами миллиардера в Twitter, которые и стали причиной его конфликта с финансовым регулятором. Вот что получилось в итоге:

SEC сказала: «Маск,

твои твиты — болезнь.

Они действительно могут стоить тебе работы,

если ты не прекратишь

писать их по ночам».

В ответ Маск воскликнул: «Почему?

Ведь твиты, что я пишу, ничего не значат,

я не использую в них заглавные буквы

и уверен, что они чисты».

«Но твои твиты могут двигать рынки,

и именно это нас заботит.

Ты можешь быть гением

и миллиардером,

но это не дает тебе права быть занудой!»

(перевод Forbes)