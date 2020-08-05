Человек поступил с кишечной инфекцией, а у него коронавирус. Главврач Боткина рассказал, с чем сочетается COVID-19

Коронавирус может протекать вместе с другими инфекционными заболеваниями одновременно, комбинации могут быть почти с чем угодно и они более опасны для здоровья, заявил главный врач больницы им. Боткина Денис Гусев.



«Достаточно часто у пациентов, которые поступили как бы с кишечной инфекцией, допустим, выявляется дополнительно коронавирус, — заявил Гусев в эфире канала «Санкт-Петербург» 5 августа. — И таких больных достаточно много. На сегодняшний день мы видели сочетание коронавирусной инфекции практически со всеми инфекционными заболеваниями. И даже уже с малярией у нас был один случай».