Человек поступил с кишечной инфекцией, а у него коронавирус. Главврач Боткина рассказал, с чем сочетается COVID-19
Коронавирус может протекать вместе с другими инфекционными заболеваниями одновременно, комбинации могут быть почти с чем угодно и они более опасны для здоровья, заявил главный врач больницы им. Боткина Денис Гусев.
«Достаточно часто у пациентов, которые поступили как бы с кишечной инфекцией, допустим, выявляется дополнительно коронавирус, — заявил Гусев в эфире канала «Санкт-Петербург» 5 августа. — И таких больных достаточно много. На сегодняшний день мы видели сочетание коронавирусной инфекции практически со всеми инфекционными заболеваниями. И даже уже с малярией у нас был один случай».
Такие сочетания тяжелее лечить и дольше.
«Коронавирусная инфекция это системное заболевание, которое влияет на весь организм. И создает фон и почву для более тяжелого течения для другого инфекционного заболевания, — заявил главврач. — Как правило, эти пациенты требуют более интенсивной терапии, более длительного нахождения в стационаре, и они достаточно долго являются вирусовыделителями. У них коронавирусная инфекция заканчивается более медленными темпами.