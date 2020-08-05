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05.08.2020 19:34
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Человек поступил с кишечной инфекцией, а у него коронавирус. Главврач Боткина рассказал, с чем сочетается COVID-19

Коронавирус может протекать вместе с другими инфекционными заболеваниями одновременно, комбинации могут быть почти с чем угодно и они более опасны для здоровья, заявил главный врач больницы им. Боткина Денис Гусев.

«Достаточно часто у пациентов, которые поступили как бы с кишечной инфекцией, допустим, выявляется дополнительно коронавирус, — заявил Гусев в эфире канала «Санкт-Петербург» 5 августа. — И таких больных достаточно много. На сегодняшний день мы видели сочетание коронавирусной инфекции практически со всеми инфекционными заболеваниями. И даже уже с малярией у нас был один случай».

Такие сочетания тяжелее лечить и дольше.

«Коронавирусная инфекция это системное заболевание, которое влияет на весь организм. И создает фон и почву для более тяжелого течения для другого инфекционного заболевания, — заявил главврач. — Как правило, эти пациенты требуют более интенсивной терапии, более длительного нахождения в стационаре, и они достаточно долго являются вирусовыделителями. У них коронавирусная инфекция заканчивается более медленными темпами.

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Комментарии (5)

Samal_
Такие сочетания тяжелее лечить и дольше. ©
И дороже! И дороже!!!
kuk-vasyusha
Медик знает 99 и 1 способ свести пациента на тот свет)))
Спец1
Как же так, Денис Александрович?!
Или гардеробщица инфекционной больницы им. Боткина Светлана Чемоданова ,скончавшаяся в пандемию,, портрет которой висит на стене памяти погибших медработников и сотрудников медучреждений на Малой Садовой не человек ?
Одинокая женщина , несколько десятков лет отработавшая в больнице-слишком мелко для Вашей персоны, чтобы о ней вспомнить?
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