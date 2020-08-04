Участники Versus отказываются от первого баттла после пандемии из-за гибели Картрайта. «Случившееся с ним наложит свой отпечаток на весь сезон и его атмосферу»
Рэперы Deep-Ex-Sense и Movec отказались от участия в турнире Versus Team Up, который должен был стать первым подобным мероприятием с начала пандемии коронавируса. Об этом сам Deep-Ex-Sense 4 августа сообщил в своем телеграм-канале.
«Причина даже не в заменах в составе и том, что придется писать новый текст. Можете считать меня впечатлительным, но кем бы сейчас ни заменили Энди Картрайта, случившееся с ним наложит свой отпечаток на весь сезон и его атмосферу», — подчеркнул музыкант.
Он добавил, что Movec солидарен с решением, и они уже оповестили лигу об этом.
«Отдельно хочу сказать, что, когда от передоза отъезжает очередной кумир молодежи, люди это романтизируют, а из покойника делают мученика и культурный символ, несмотря на не самые трагичные обстоятельства смерти. В чернухе же люди видят только чернуху и обращают внимание скорее на детали событий, а не на личность жертвы. Поэтому давайте смотреть на случившееся не как на инфоповод для пугающих заголовков в новостях, а как на потерю талантливого человека», — добавил Deep-Ex-Sense.
В самом Versus пока это не комментировали, но телеграм-канал «Бадибэг» сообщает, что рэперов заменит команда баттл-эмси Огела.
Накануне поздно вечером вдову Энди Картрайта Марину Кохал арестовали по обвинению в его убийстве.
По версии следствия, Кохал не позднее 29 июля 2020 года неустановленным способом в ходе внезапного конфликта на почве личных неприязненных отношений совершила убийство Александра Юшко и расчленила его тело с дальнейшей целью уничтожить улики. Подробнее читайте в материале «Фонтанки».