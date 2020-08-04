Участники Versus отказываются от первого баттла после пандемии из-за гибели Картрайта. «Случившееся с ним наложит свой отпечаток на весь сезон и его атмосферу»

Рэперы Deep-Ex-Sense и Movec отказались от участия в турнире Versus Team Up, который должен был стать первым подобным мероприятием с начала пандемии коронавируса. Об этом сам Deep-Ex-Sense 4 августа сообщил в своем телеграм-канале.



«Причина даже не в заменах в составе и том, что придется писать новый текст. Можете считать меня впечатлительным, но кем бы сейчас ни заменили Энди Картрайта, случившееся с ним наложит свой отпечаток на весь сезон и его атмосферу», — подчеркнул музыкант.



Он добавил, что Movec солидарен с решением, и они уже оповестили лигу об этом.

