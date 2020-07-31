Вадим Александров вышел из уставного капитала «Метростроя». Но акции за пределы семьи не вышли

Согласно сообщению «Метростроя» от 31 июля, Вадиму Александрову больше не принадлежит доля в 13,62%. Информации о причинах в этом сообщении нет, зато есть вторая новость: ровно 13,62% к уже имеющимся 0,01% получила Ольга Евгеньевна Александровна. Так зовут супругу Николая Александрова, который также является акционером компании и бывшим генеральным директором.

Напомним, Вадим Александров возглавил Ленметрострой в 1991 году, а с 1993 года неизменно избирался гендиректором «Метростроя». Так происходило до весны 2017 года, когда руководить компанией стал его сын Николай Александров. Все это происходило на фоне нескрываемого конфликта со Смольным, который неоднократно пытался получить контроль над городским монополистом по строительству подземки. При этом у города есть большинство по обыкновенным акциям: 28% у КИО и 33,3% — у «Петербургского метрополитена». У отца и сына Александровых до сегодняшних событий было 17,19% и 9,90% соответственно, однако за счет голосующих привилегированных акций они могли контролировать предприятие. В уставном капитале на начало июля доли распределялись так: 13,62% — у Вадима Александрова, 24,99% — у Николая Александрова, 21% — у КИО, 25% — у «Петербургского метрополитена», остальное — у миноритариев.

Николай Александров был задержан в конце 2019 года в рамках уголовного дела о растрате на строительстве Фрунзенского радиуса. Позднее ему вменили еще 2 эпизода: один также касается фиолетовой линии метро, другой — строительства бизнес-центра на Левашовском. На должности генерального директора Николая Александрова сменил бывший глава комитета по развитию транспортной инфраструктуры Сергей Харлашкин. О том, какие события под и над землей сопровождают перераспределение акций, читайте в материале «Фонтанки».