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30.07.2020 22:05
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В Польше полиция ищет голову Рокоссовского. Вандалы оставили от скульптуры только туловище

Полиция нашла похищенную с кладбища в польской Легнице скульптуру маршала Рокоссовского. Об этом 30 июля сообщает местный портал fakty.lca.pl.

Вандалы успели серьезно повредить скульптуру: сохранилось только туловище, голова была отпилена и похищена. Сейчас полиция занята поисками виновников и части скульптуры. Сам инцидент произошел в ночь с 29 на 30 июля — фигуру Рокоссовского выкрали с местного кладбища. Скульптура являлась частью экспозиции музея на кладбище Советской Армии.

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Комментарии (7)

alexadmin
Он тоже негроамериканцев притеснял?
Киркор_Филиппов
Рокоссовский их же земляк...
Tank Tankistovih
Рокоссовский это легендарный генерал был, как так можно было сделать, расстрелять гадов
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