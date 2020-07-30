В Польше полиция ищет голову Рокоссовского. Вандалы оставили от скульптуры только туловище
Полиция нашла похищенную с кладбища в польской Легнице скульптуру маршала Рокоссовского. Об этом 30 июля сообщает местный портал fakty.lca.pl.
Вандалы успели серьезно повредить скульптуру: сохранилось только туловище, голова была отпилена и похищена. Сейчас полиция занята поисками виновников и части скульптуры. Сам инцидент произошел в ночь с 29 на 30 июля — фигуру Рокоссовского выкрали с местного кладбища. Скульптура являлась частью экспозиции музея на кладбище Советской Армии.