Путин потребовал «сделать всё», чтобы избежать повторного введения коронавирусных ограничений

Президент России поставил задачу принять меры, которые позволили бы избежать новых ограничений из-за COVID-19.



«Необходимо сделать все, чтобы за счет профилактических, упреждающих мер постараться избежать повторного режима введения ограничений», — заявил 29 июля Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, важно, чтобы учебные заведения, предприятия и организации смогли работать в «безопасном, нормальном, привычном для людей режиме».

Президенту доложили, что в Москве уже сняли практически все коронавирусные ограничения, кроме требований к массовым мероприятиям. Кроме того, Путина заверили, что новый учебный год школьники смогут начать в обычном режиме.