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29.07.2020 15:30
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Путин потребовал «сделать всё», чтобы избежать повторного введения коронавирусных ограничений

Президент России поставил задачу принять меры, которые позволили бы избежать новых ограничений из-за COVID-19.

«Необходимо сделать все, чтобы за счет профилактических, упреждающих мер постараться избежать повторного режима введения ограничений», — заявил 29 июля Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, важно, чтобы учебные заведения, предприятия и организации смогли работать в «безопасном, нормальном, привычном для людей режиме».

Президенту доложили, что в Москве уже сняли практически все коронавирусные ограничения, кроме требований к массовым мероприятиям. Кроме того, Путина заверили, что новый учебный год школьники смогут начать в обычном режиме.

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Комментарии (4)

-4°
Его (вируса) тут нет!!
Kotkuza
Костьми ляжет?
krasnonosov
Если после 20 лет доведения страны до ручки его смогли благополучно обнулить недавно, нарисовав результаты голосования, то рас плюнуть и статистику заболевших держать околоноля в стране.
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