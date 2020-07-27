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27.07.2020 15:40
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«Сейчас тяжело и стыдно». Разрубивший жену на Художников заявил о раскаянии

Петербуржец, подозреваемый в убийстве и расчленении жены, заявил о раскаянии. Ролик с признанием опубликовал Следственный комитет России 27 июля.

«Сейчас тяжело и стыдно перед родителями жены. Я раскаиваюсь в своём поступке. Мне очень стыдно, и мне очень жаль за то, что я натворил», — сказал мужчина.

29-летнего петербуржца задержали утром 27 июля на проспекте Художников. По версии следствия, он в ходе ссоры с женой ударил её несколько раз топором по голове, затем отрубил голову, руки и ноги и спрятал их в чемодан, а туловище выбросил в окно.

В браке пара состояла около двух лет, родители воспитывали дочь, борьба за опеку над которой, по словам самого задержанного, и довела его до топора. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

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Комментарии (4)

dedmoroz_5e4d8827384c2
ура, задача развала очередной молодой семьи даже перевыполнена: адвокаты с бандитами своими при деле, суд при деле, присяжные при деле, следствие при деле, опека при деле, тюрьма при деле, кладбище при деле, дети без родителей (почти сироты), недвижимость на продажу (агенты карманы набивают) .... что-то не так в системе////
Анна Эстедт
А склонность к насилию передаётся через X-хромосому, которую девочки получают от отцов и потом передают своим сыновьям. Если встречаете девушку, которая упоминает деспотичного биологического отца, бегите, роняя тапки, господа, - вот такого наследника можете получить.
hal9000
Дочь сиротой сделал...ну и придурок...я думаю браки где людям еще нет хотя бы 30 вообще надо запретить..это не родители еще..
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