«Сейчас тяжело и стыдно». Разрубивший жену на Художников заявил о раскаянии
Петербуржец, подозреваемый в убийстве и расчленении жены, заявил о раскаянии. Ролик с признанием опубликовал Следственный комитет России 27 июля.
«Сейчас тяжело и стыдно перед родителями жены. Я раскаиваюсь в своём поступке. Мне очень стыдно, и мне очень жаль за то, что я натворил», — сказал мужчина.
29-летнего петербуржца задержали утром 27 июля на проспекте Художников. По версии следствия, он в ходе ссоры с женой ударил её несколько раз топором по голове, затем отрубил голову, руки и ноги и спрятал их в чемодан, а туловище выбросил в окно.
В браке пара состояла около двух лет, родители воспитывали дочь, борьба за опеку над которой, по словам самого задержанного, и довела его до топора. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».