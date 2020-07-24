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24.07.2020 14:21
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Бывший глава дирекции Минкульта по строительству стал замглавы Госстройнадзора

Николай Циганов назначен заместителем руководителя Службы государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга. Раньше он возглавлял Северо-Западную дирекцию Минкульта по строительству, реконструкции и реставрации.

В списке заместителей Циганов 24 июля значится на сайте Госстройнадзора. Однако во вкладке ведомства на сайте Смольного вообще до сих пор не указана такая должность: есть только врио начальника Вячеслав Захаров и его первый заместитель Елена Чеготова. В пресс-службе Госстройнадзора «Фонтанке» уточнили, что новый замруководителя был назначен 22 июля.

Напомним, Николай Циганов возглавил Северо-Западную дирекцию в октябре 2018 года, сменив Наталью Волынскую, однако проработал чуть более года. В декабре 2019 года должность директора занял бывший замдиректора Эрмитажа по строительству Михаил Новиков, а затем и он уступил Анатолию Новицкому, который одновременно руководит и центральным ФГКУ «Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации».

В Госстройнадзоре руководство менялось в последний раз полтора года назад. В январе 2019 года Вячеслав Захаров занял должность временно исполняющего обязанности начальника. Перед этим кресло оставил Евгений Ким, произошло это вскоре после визита в ведомство силовиков. До Кима начальником Госстройнадзора был Леонид Кулаков, который с тех пор успел поруководить комитетом по строительству, поработать в администрации губернатора, а теперь является председателем комитета имущественных отношений.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

Вадим Линин
Какие у нас чиновники крутые! Одинаково разбираются что в культуре, что в строительстве...
или не разбираются? А "откаты" и "распилы" все равно на чем делать?
262078271
Ротации в СПб прям как в одесском анекдоте про перестановку кроватей...
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