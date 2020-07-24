Бывший глава дирекции Минкульта по строительству стал замглавы Госстройнадзора

В списке заместителей Циганов 24 июля значится на сайте Госстройнадзора. Однако во вкладке ведомства на сайте Смольного вообще до сих пор не указана такая должность: есть только врио начальника Вячеслав Захаров и его первый заместитель Елена Чеготова. В пресс-службе Госстройнадзора «Фонтанке» уточнили, что новый замруководителя был назначен 22 июля.

Напомним, Николай Циганов возглавил Северо-Западную дирекцию в октябре 2018 года, сменив Наталью Волынскую, однако проработал чуть более года. В декабре 2019 года должность директора занял бывший замдиректора Эрмитажа по строительству Михаил Новиков, а затем и он уступил Анатолию Новицкому, который одновременно руководит и центральным ФГКУ «Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации».

В Госстройнадзоре руководство менялось в последний раз полтора года назад. В январе 2019 года Вячеслав Захаров занял должность временно исполняющего обязанности начальника. Перед этим кресло оставил Евгений Ким, произошло это вскоре после визита в ведомство силовиков. До Кима начальником Госстройнадзора был Леонид Кулаков, который с тех пор успел поруководить комитетом по строительству, поработать в администрации губернатора, а теперь является председателем комитета имущественных отношений.