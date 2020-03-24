Северо-Западная дирекция Минкульта объединяется с центральной. Михаил Новиков возглавлял СЗД всего три месяца

Северо-Западную дирекцию Минкульта по строительству, реконструкции и реставрации объединяют с центральной. Общим руководителем стал Анатолий Новицкий.



О том, что глава ФГКУ «Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации» Анатолий Новицкий представлен в качестве руководителя объединенного учреждения, «Фонтанке» рассказали источники, близкие к министерству. По их данным, 24 марта в Петербург специально прибыл и сам Новицкий, и замминистра культуры Сергей Обрывалин.

В самой СЗД не нашлось человека, уполномоченного прокомментировать эту реорганизацию. Напомним, Северо-Западную дирекцию в декабре возглавил бывший замдиректор Эрмитажа Михаил Новиков Перед этим он отбывал испытательный срок по делу о мошенничестве, однако по истечении половины от него добился снятия судимости и отмены условного осуждения. Сейчас на портале СЗД графа «Руководство» пуста.