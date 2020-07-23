Доходность гостиниц в Петербурге рухнула на 78%. Кормили вахтовики и москвичи

Доходность гостиниц в Петербурге в первом полугодии 2020-го оказалась на 78% ниже прошлогодней, заявили в международной консалтинговой компании CBRE.



В опубликованном 23 июля исследовании говорится, что в течение первого полугодия в Северной столице загрузка туристических направлений была ниже обычного, а минимальную активность создавали вахтовики и командировочные.



В апреле отели Петербурга демонстрировали загрузку менее 3%, а за шесть месяцев 2020 года этот показатель оказался лишь на уровне 25%. Снижение сразу на 60% к первому полугодию 2019-го.

