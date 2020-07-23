Доходность гостиниц в Петербурге рухнула на 78%. Кормили вахтовики и москвичи
Доходность гостиниц в Петербурге в первом полугодии 2020-го оказалась на 78% ниже прошлогодней, заявили в международной консалтинговой компании CBRE.
В опубликованном 23 июля исследовании говорится, что в течение первого полугодия в Северной столице загрузка туристических направлений была ниже обычного, а минимальную активность создавали вахтовики и командировочные.
В апреле отели Петербурга демонстрировали загрузку менее 3%, а за шесть месяцев 2020 года этот показатель оказался лишь на уровне 25%. Снижение сразу на 60% к первому полугодию 2019-го.
Обострила ситуацию и отмена Международного экономического форума (ПМЭФ). Средний тариф на рынке за 6 месяцев 2020 года оказался на уровне 5,2 тысячи рублей, хотя в аналогичный период 2019-го превышал 9 тысяч рублей.
После снятия ограничений наблюдается рост туристической активности, но без фанатизма — гости из Москвы и Московской области предпочитают отдых выходного дня и небольшие 2–3-дневные поездки в культурную столицу.