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23.07.2020 18:18
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Доходность гостиниц в Петербурге рухнула на 78%. Кормили вахтовики и москвичи

Доходность гостиниц в Петербурге в первом полугодии 2020-го оказалась на 78% ниже прошлогодней, заявили в международной консалтинговой компании CBRE.

В опубликованном 23 июля исследовании говорится, что в течение первого полугодия в Северной столице загрузка туристических направлений была ниже обычного, а минимальную активность создавали вахтовики и командировочные.

В апреле отели Петербурга демонстрировали загрузку менее 3%, а за шесть месяцев 2020 года этот показатель оказался лишь на уровне 25%. Снижение сразу на 60% к первому полугодию 2019-го.

Обострила ситуацию и отмена Международного экономического форума (ПМЭФ). Средний тариф на рынке за 6 месяцев 2020 года оказался на уровне 5,2 тысячи рублей, хотя в аналогичный период 2019-го превышал 9 тысяч рублей.

После снятия ограничений наблюдается рост туристической активности, но без фанатизма — гости из Москвы и Московской области предпочитают отдых выходного дня и небольшие 2–3-дневные поездки в культурную столицу.

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Комментарии (4)

Гражданкa
"...активность создавали вахтовики и командировочные"
командированные же! люди, находящиеся в командировке
а командировочные - относящиеся к командировке предметы - удостоверения, листы, деньги, дела
Mash
Запускайте иностранцев с ограничением га выезд в остальную Россию, в прочем как и ограничьте въезд остальной России в город и область.
virtvid
Этот город не для внутреннего туризма.
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