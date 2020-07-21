Учёные оценили общемировую летальность коронавируса. В Петербурге она в шесть раз выше

Уровень летальности определяли, опираясь на несколько исследований, сделанных в период пандемии. Большинство специалистов сходятся на том, что в среднем умирает 5-10 человек на тысячу инфицированных, то есть от 0,3% до 1,5%. Смертность зависит от возраста заражённого, качества медицины в стране и других факторов.

Новый коронавирус в среднем убивает пять-десять человек из тысячи и уступает лихорадке Эбола, но более смертоносен, чем сезонный грипп. К такому выводу пришли учёные, 21 июля пишет The Wall Street Journal.

Таким образом, COVID-19 более губителен, чем сезонный грипп, но не так опасен, как вирус Эбола, отмечает издание. В Центре безопасности здравоохранения Джонса Хопкинса коварство нового вируса видят в сочетании заразности и уровня смертности.

При этом, если вести подсчёты только по данным официальной статистики, то заметны очевидные расхождения. В мире на более 14,7 млн заразившихся приходится порядка 610 тысяч смертей, то есть летальность составляет примерно 4,14%. В России она около 1,6%, в Москве - на 0,2% выше. В Петербурге, по данным оперштаба, умерли 6,1% от числа заболевших. И, как уточняют в Смольном, это только те, у кого коронавирус стал первопричиной смерти. Умершие от других заболеваний с сопутствующим ковидом в список жертв не попадают.

Как объясняют учёные, уровень летальности снизили погрешности, среди них, например, - бессимптомные случаи, которые не были диагностированы. Так, согласно исследованию Центров по контролю и профилактике заболеваний США, реальное число инфицированных в стране могло быть в среднем в 10, а в Миссури и в 24 раза выше официально подтверждённого.