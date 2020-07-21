FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+19°C/Завтра: +16
70.97р81.25р
Подбираем вузКонституция-2020Онлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
21.07.2020 20:45
10
Печать

Учёные оценили общемировую летальность коронавируса. В Петербурге она в шесть раз выше

Новый коронавирус в среднем убивает пять-десять человек из тысячи и уступает лихорадке Эбола, но более смертоносен, чем сезонный грипп. К такому выводу пришли учёные, 21 июля пишет The Wall Street Journal.

Уровень летальности определяли, опираясь на несколько исследований, сделанных в период пандемии. Большинство специалистов сходятся на том, что в среднем умирает 5-10 человек на тысячу инфицированных, то есть от 0,3% до 1,5%. Смертность зависит от возраста заражённого, качества медицины в стране и других факторов.

Таким образом, COVID-19 более губителен, чем сезонный грипп, но не так опасен, как вирус Эбола, отмечает издание. В Центре безопасности здравоохранения Джонса Хопкинса коварство нового вируса видят в сочетании заразности и уровня смертности.

При этом, если вести подсчёты только по данным официальной статистики, то заметны очевидные расхождения. В мире на более 14,7 млн заразившихся приходится порядка 610 тысяч смертей, то есть летальность составляет примерно 4,14%. В России она около 1,6%, в Москве - на 0,2% выше. В Петербурге, по данным оперштаба, умерли 6,1% от числа заболевших. И, как уточняют в Смольном, это только те, у кого коронавирус стал первопричиной смерти. Умершие от других заболеваний с сопутствующим ковидом в список жертв не попадают.

Как объясняют учёные, уровень летальности снизили погрешности, среди них, например, - бессимптомные случаи, которые не были диагностированы. Так, согласно исследованию Центров по контролю и профилактике заболеваний США, реальное число инфицированных в стране могло быть в среднем в 10, а в Миссури и в 24 раза выше официально подтверждённого.

«Будет неправильно сказать, что мы когда-либо получим абсолютно верные оценки [смертности]. Мы можем заметить тренд, но нам надо учитывать, что он может меняться», - приводит Forbes пояснение экономист Университета Джеймса Кука Леа Мерон.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (10)

igorshvedov
Так на болоте же живём. У нас и с антителами выявляют больше,чем в целом по стране. У нас из за сырости и иммунитет хуже и передаётся лучше, и протекает тяжелее
meddmitro
Странно, как получилось тогда при 6% умерших, что у Беглова лучшее в России здравоохранение?
За заслуги перед отечеством 1-й степени ему!
Sadava
То есть в Питере не лечат (6% против 4%), а наоборот усугубляют. За что же звезду получила Главврач скандальной Покровской больницы ?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний