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20.07.2020 22:25
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Самолет-амфибия, который впервые примет участие в военно-морском параде в Петербурге, прибыл в Ленобласть

Самолёт-амфибия Бе-200 «Александр Мамкин» совершил посадку на аэродроме «Громово» в Ленинградской области. Как сообщили 20 июля в пресс-службе Западного военного округа, он впервые примет участие в военно-морском параде в Петербурге.

Экипажу пришлось передислоцироваться из Ейска (Краснодарский край) и преодолеть более двух тысяч километров, чтобы добраться до Северной столицы. Самолет назван в честь героя Великой Отечественной войны, лётчика Александра Мамкина, который совершил более 70 ночных полетов в тыл противника. Его последний вылет состоялся 11 апреля 1944 года при эвакуации 13-ти человек — раненый Мамкин сумел посадить самолет и спасти пассажиров, но сам погиб.

Бе-200ЧС — самолет-амфибия, который предназначен для пожаротушения, поиска и спасения на воде, санитарных и грузовых перевозок, а также оказания другой экстренной помощи в районах чрезвычайных бедствий.

Фото: Vlsergey / ru.wikipedia.org

Напомним, военно-морской парад в Петербурге пройдет 26 июля, его посетит Владимир Путин. «Фонтанка» писала о том, как центр Северной столицы готовится к мероприятию и какие ограничения ждут петербуржцев.

Фото: Vlsergey / ru.wikipedia.org

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Комментарии (3)

261313531
Страна парадов, маршей....
А наш дядя Михаил
Может быть сейчас этому самолету более уместно сбрасывать воду на пожары,коих на сегодня в РФ не мало.Понятно,что один в поле не воин но тем не менее, хоть что то полезное он мог бы сделать.
Агроном аэродрома
Это тот, на котором Сам героически тушил лесные пожары (один раз)?
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