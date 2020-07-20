Самолёт-амфибия Бе-200 «Александр Мамкин» совершил посадку на аэродроме «Громово» в Ленинградской области. Как сообщили 20 июля в пресс-службе Западного военного округа, он впервые примет участие в военно-морском параде в Петербурге.



Экипажу пришлось передислоцироваться из Ейска (Краснодарский край) и преодолеть более двух тысяч километров, чтобы добраться до Северной столицы. Самолет назван в честь героя Великой Отечественной войны, лётчика Александра Мамкина, который совершил более 70 ночных полетов в тыл противника. Его последний вылет состоялся 11 апреля 1944 года при эвакуации 13-ти человек — раненый Мамкин сумел посадить самолет и спасти пассажиров, но сам погиб.

