Центр Петербурга преображается за неделю до главного военно-морского парада, проявляя заботу о высоких гостях и зрителях. Снимать будут с большой высоты.



Кадры подготовки заснял корреспондент «Фонтанки» вечером 20 июля. Трибуны устанавливают на набережной у Сенатской площади, огромную вышку под камеру поставили на Галерной.