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20.07.2020 20:37
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Трибуны и вышки под камеры. Петербург готовится обслужить зрителей парада

Центр Петербурга преображается за неделю до главного военно-морского парада, проявляя заботу о высоких гостях и зрителях. Снимать будут с большой высоты.

Кадры подготовки заснял корреспондент «Фонтанки» вечером 20 июля. Трибуны устанавливают на набережной у Сенатской площади, огромную вышку под камеру поставили на Галерной.

Сегодня Владимир Путин подтвердил, что приедет на парад. Корабли уже заняли свои места. Движение в городе и в Кронштадте частично будет остановлено, а некоторые участки ЗСД сделают бесплатными. Парад состоится 26 июля.

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Комментарии (3)

Юра Алекс
так вирус же...
156817362
Фашисткий режим унитупа.
Елена Козюкова
Полицейское государство.Пошли гулять с внуком на коляске ВСЕ заборы школ и домов творчества закрыты!!!!! Это ужас где гулять с ребенком? Детские площадки сломаны,песочницы без песка.
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