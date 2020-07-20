Трибуны и вышки под камеры. Петербург готовится обслужить зрителей парада
Центр Петербурга преображается за неделю до главного военно-морского парада, проявляя заботу о высоких гостях и зрителях. Снимать будут с большой высоты.
Кадры подготовки заснял корреспондент «Фонтанки» вечером 20 июля. Трибуны устанавливают на набережной у Сенатской площади, огромную вышку под камеру поставили на Галерной.
Сегодня Владимир Путин подтвердил, что приедет на парад. Корабли уже заняли свои места. Движение в городе и в Кронштадте частично будет остановлено, а некоторые участки ЗСД сделают бесплатными. Парад состоится 26 июля.