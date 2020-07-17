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17.07.2020 15:38
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Антимонопольщики выехали на ЗСД. Ведомство проверит тарифы на платной трассе

Санкт-Петербургское УФАС проверяет тарифообразование на Западном скоростном диаметре. Концессионер должен будет объяснить повышение цен в 2020 году.

О начале проверки ведомство сообщило 17 июля. Внимание антимонопольщиков привлекли тарифы АО «Западный скоростной диаметр» и ООО «Магистраль Северной столицы». Обосновывающие документы они должны будут предоставить до 28 июля. «В зависимости от полученных ответов Санкт-Петербургским УФАС будут предприняты меры антимонопольного реагирования», — сообщается в релизе.

Напомним, с 18 января на Западном скоростном диаметре были введены новые тарифы. Для водителей мотоциклов и легковых автомобилей, которые не озаботились получением транспондера, цена проезда через одну зону выросла со 100 до 150 рублей. Соответственно, проезд по всем пяти зонам платной трассы подорожал с 500 рублей до 750. Владельцы грузовиков или прицепов должны заплатить по 250 рублей за зону (ранее 150), а хозяева фур — по 300 рублей. «Фонтанка» писала о том, как можно сэкономить на проезде.

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Комментарии (11)

Danik
Как приехали, так и уедут. Еще и город платит этому ЗСД. Позороще какое-то, а не экономика страны. Просто обдираловка! А ФАС пустое место. Чинуш много, зарплаты хорошие, толку никакого!
Vahmistroff
Давно внес эту дорогу в черный список. 750 рэ за 45 км. это по 17 рэ/км. Почти как на такси.
OdinokiyDupri
То что тариф при оплате наличными подняли - это хорошо. Но вот тариф при проезде с транспондером надо снижать, иначе стрвнно получается. До мск доехать стоит 650 рублей - расстояние 700 км
Проехать по ЗСД внутри СПб стоит (за исключением транзита КАД - КАД 222,8 или полного проезда - 250,8) стоит 327 руб.
Расстояние в 10 раз меньше - цена всег ов 2 раза меньше. Как так?
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