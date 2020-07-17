Антимонопольщики выехали на ЗСД. Ведомство проверит тарифы на платной трассе
Санкт-Петербургское УФАС проверяет тарифообразование на Западном скоростном диаметре. Концессионер должен будет объяснить повышение цен в 2020 году.
О начале проверки ведомство сообщило 17 июля. Внимание антимонопольщиков привлекли тарифы АО «Западный скоростной диаметр» и ООО «Магистраль Северной столицы». Обосновывающие документы они должны будут предоставить до 28 июля. «В зависимости от полученных ответов Санкт-Петербургским УФАС будут предприняты меры антимонопольного реагирования», — сообщается в релизе.
Напомним, с 18 января на Западном скоростном диаметре были введены новые тарифы. Для водителей мотоциклов и легковых автомобилей, которые не озаботились получением транспондера, цена проезда через одну зону выросла со 100 до 150 рублей. Соответственно, проезд по всем пяти зонам платной трассы подорожал с 500 рублей до 750. Владельцы грузовиков или прицепов должны заплатить по 250 рублей за зону (ранее 150), а хозяева фур — по 300 рублей. «Фонтанка» писала о том, как можно сэкономить на проезде.