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17.07.2020 14:41
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Генпрокуратура заявила о низкой раскрываемости киберпреступлений в России на фоне стремительного роста их числа

В первом полугодии 2020 года в России совершено на 92% больше киберпреступлений, чем за аналогичный период 2019-го, а разница с показателем пятилетней давности составляет 25 раз. Об этом 17 июля сообщили в Генпрокуратуре.

«За последние 5 лет число таких преступлений возросло в 25 раз (в 2019 г. — 294 тыс.), особенно с учетом низкой их раскрываемости (25%). В первом полугодии текущего года негативная тенденция лишь усилилась. Зафиксирован рост на 92% (225 тыс.). Причем это касается деятельности всех правоохранительных органов, поскольку новые технологии все чаще выступают средством совершения самого широкого круга преступлений, от хищений денежных средств с расчетных пластиковых карт до угроз критической инфраструктуре страны и обеспечению ее безопасности», — заявил генпрокурор РФ Игорь Краснов.

В сообщении также отмечается, что анонимность и возможности шифрования усиливают использование криптовалют в сфере незаконного оборота наркотиков, коррупции, финансирования организованной преступности, экстремизма и терроризма. В ведомстве отметили, что низкая раскрываемость порождает «чувство вседозволенности».

В связи со сложившейся ситуацией власти намерены интегрировать базы данных и проработать вопрос создания автоматизированных систем поиска на базе существующих, а также усилить международное сотрудничество.

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Комментарии (2)

Агроном аэродрома
Как это так??!! Вон, помню, запостившего портрет Шикльгрубера школоло на второй день задержали. Умеют, значитЬ, работать.. Тогда что? Не хотят?
hedgehog_
писмо дяди федора какое-то. часть первая количество преступлений растет. часть вторая криптовалюта зло за нее наркоту покупают. часть третья надо всем рассиянцам клеймо поставить побольше, чтобы его лучше видно было всем кому надо. ничем не связанные абзацы
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