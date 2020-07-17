Генпрокуратура заявила о низкой раскрываемости киберпреступлений в России на фоне стремительного роста их числа

В первом полугодии 2020 года в России совершено на 92% больше киберпреступлений, чем за аналогичный период 2019-го, а разница с показателем пятилетней давности составляет 25 раз. Об этом 17 июля сообщили в Генпрокуратуре.

«За последние 5 лет число таких преступлений возросло в 25 раз (в 2019 г. — 294 тыс.), особенно с учетом низкой их раскрываемости (25%). В первом полугодии текущего года негативная тенденция лишь усилилась. Зафиксирован рост на 92% (225 тыс.). Причем это касается деятельности всех правоохранительных органов, поскольку новые технологии все чаще выступают средством совершения самого широкого круга преступлений, от хищений денежных средств с расчетных пластиковых карт до угроз критической инфраструктуре страны и обеспечению ее безопасности», — заявил генпрокурор РФ Игорь Краснов.