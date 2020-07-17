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17.07.2020 11:28
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Кроссовер и машина ДПС «поцеловались» на перекрестке Софийской и Салова

Автомобиль ГИБДД попал в ДТП во Фрунзенском районе Петербурга утром 17 июля. На перекрестке с ним не разминулся кроссовер.

«На пересечении Софийской и Салова, у кого-то будет «волшебство» после встречи с машиной ДПС», — пишет в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Сергей. На место аварии приезжали медики. «Там сотрудника подушкой прихлопнуло», — поясняет участница группы Наталья.

Как уточнили «Фонтанке» в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, ДТП произошло в 8:10 у дома 2 по Софийской улице. Столкнулись служебный Ford Focus и Hyundai Creta. Пострадавших в аварии нет.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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Комментарии (3)

Cashmare
стопудова убер виноват ))
gencon
Сотрудников поверили на алкоголь/наркотики?
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