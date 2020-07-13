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13.07.2020 23:50
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Президент России повысил оклады госслужащим

Президент России вечером 13 июля подписал указ о повышении окладов федеральных госслужащих на 3% с 1 октября 2020 года. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Повысить с 1 октября 2020 г. в 1,03 раза...б) размеры месячных окладов федеральных государственных гражданских служащих с замещаемыми ими должностями федеральной государственной гражданской службы и размеры месячных окладов федеральных государственных», — говорится в тексте указа.

Аналогичная индексация коснется также дипломатических работников МИД РФ, дипломатических представительств и консульских учреждений, территориальных органов - представительств МИД на территории России.

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Комментарии (8)

Il-bird
Да ладно, чего вы раскудахтались. Нам же тоже было недавно повышение - на оплату услуг ЖКХ. После обнуляжа теперь каждый день новости будут такие, что хоть плачь.
SanNik
маразм крепчал.
Бюджетники и так получали зарплату весь период САМОизоляции. Хотя ничего полезного и прибыльного для страны не производят - паразиты, живущие за счет налогоплательщиков.
Налогоплательщикам, которые содержат этих тунеядцев, в том числе и Путина, из бюджета ничего не дали - только дополнительными налогами обложили.
А тунеядцам-бюджетникам еще и оклад повысили. Откуда деньги то на повышение? опять с налогоплательщиков, у которых доходы упали, а налоги остались?
Пора тунеядцев переводить на САМОокупаемость - сколько заработали - столько и получили.
Депутаты Госдумы, президент и все правительство должно жить нищими - толку от них никакого, а вред огромный для жителей.
Danik
При нынешнем росте цен!? А что с пенсионерами? Что как бы повысят, то тут же отберут! Но шуму, шороху и пафосу как будто увеличили в 10 раз! Смешно!!!
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