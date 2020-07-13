Президент России повысил оклады госслужащим

Президент России вечером 13 июля подписал указ о повышении окладов федеральных госслужащих на 3% с 1 октября 2020 года. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Повысить с 1 октября 2020 г. в 1,03 раза...б) размеры месячных окладов федеральных государственных гражданских служащих с замещаемыми ими должностями федеральной государственной гражданской службы и размеры месячных окладов федеральных государственных», — говорится в тексте указа.

Аналогичная индексация коснется также дипломатических работников МИД РФ, дипломатических представительств и консульских учреждений, территориальных органов - представительств МИД на территории России.