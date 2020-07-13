Останки убитой в Петербурге аспирантки Ещенко выловили из реки почти сразу. Еще два дня мешок лежал в шаланде

Через несколько часов после того, как замерзшего доцента Олега Соколова вытащили из Мойки, на работу вышла команда ГУП «Экострой» и убрала из рек в центре Петербурга мусор. Что именно было в подобранном мешке — узнали только через два дня.



Пока на Мойке чуть ли не в круглосуточном режиме работали водолазы, искомое лежало в шаланде, пришвартованной на Гапсальской улице. Об этом стало известно из допроса моториста и капитана катера «Самара», принадлежащего ГУП «Экострой».

По словам обоих свидетелей, которые выступали в суде 13 июля, серого цвета мешок из воды достали около половины девятого утра 9 ноября у пересечения Крюкова канала и канала Грибоедова, напротив Никольского собора. Моторист, который сачком вылавливал из воды мусор, достал мешок на палубу, обратил внимание на его вес, но особого значения не придал — по его словам, дворники, которые убирают набережные, часто ленятся нести мусор до помойки и выкидывают его в реки.