Останки убитой в Петербурге аспирантки Ещенко выловили из реки почти сразу. Еще два дня мешок лежал в шаланде
Через несколько часов после того, как замерзшего доцента Олега Соколова вытащили из Мойки, на работу вышла команда ГУП «Экострой» и убрала из рек в центре Петербурга мусор. Что именно было в подобранном мешке — узнали только через два дня.
Пока на Мойке чуть ли не в круглосуточном режиме работали водолазы, искомое лежало в шаланде, пришвартованной на Гапсальской улице. Об этом стало известно из допроса моториста и капитана катера «Самара», принадлежащего ГУП «Экострой».
По словам обоих свидетелей, которые выступали в суде 13 июля, серого цвета мешок из воды достали около половины девятого утра 9 ноября у пересечения Крюкова канала и канала Грибоедова, напротив Никольского собора. Моторист, который сачком вылавливал из воды мусор, достал мешок на палубу, обратил внимание на его вес, но особого значения не придал — по его словам, дворники, которые убирают набережные, часто ленятся нести мусор до помойки и выкидывают его в реки.
Найденное вместе с другим мусором увезли на Гапсальскую и перегрузили в шаланду — в скором времени ее должны были отвезти на Охту и уже там перегрузить в машину и отправить на свалку.
По словам капитана катера, вопрос от начальника о том, не находили ли они что-то подозрительное, поступил в понедельник, 11 ноября. Капитан рассказал про мешок, услышал, что надо его проверить, но сперва воспринял это как шутку, хотя об убийстве на Мойке команда знала из новостей. После обеда «надо проверить» прозвучало вновь, вскрывать мешок отправили моториста. Он развязал одну веревку, увидел следы крови и от дальнейшего участия в процессе воздержался. Капитан закончил начатое, воскликнул «наверное, это оно», в суде пояснил, что увидел «предмет, похожий на мясо». Останки в тот же день забрали сотрудники правоохранительных органов.
Олега Соколова обвиняют в убийстве и незаконном хранении оружия. По версии следствия, ночью 8 ноября он застрелил аспирантку Анастасию Ещенко, следующей ночью расчленил тело и по частям выкинул его в Мойку. Эксперты-психиатры признали его вменяемым.