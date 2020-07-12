FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+18°C/Завтра: +21
71.23р80.27р
Подбираем вузКонституция-2020Онлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
12.07.2020 15:50
6
Печать

«Минск стал Касабланкой». Белорусские туроператоры поставили на коммерческий поток «обходное» путешествие россиян в Турцию и Египет

Россияне стали массово бронировать туры в Египет и Турцию с вылетом через Беларусь, откуда уже начали пускать приезжих. Об этом 12 июля пишет агентство Bloomberg.

О скачке спроса со стороны россиян сообщил белорусский туроператор Travel House. «Спрос огромен — все рейсы в Египет и Турцию забронированы за пределами середины июля», — цитирует агентство коммерческого директора компании Юрия Суркова. Он полагает, что «российская» доля перелетов по туристическим направлениям из Беларуси в скором времени будет составлять порядка 40%.

«После карантина Минск стал Касабланкой, главным перекрестком для россиян, которые хотят покинуть страну», — приводит Bloomberg слова российского бизнесмена Максима Валецкого, который с начала пандемии четыре раза воспользовался обходным путем.

Многие туроператоры провозят россиян в Белоруссию, обеспечивая своим клиентам бронирование в белорусском санатории.

На этой неделе спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия готова к открытию границ, но только с теми странами, которые готовы пойти на взаимный шаг.

В Финляндию россияне точно не смогут попасть раньше 11 августа: на днях посольство страны сообщило о продлении ограничения на пересечение внешней границы до этого срока.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (6)

Yksy
Мамадарагая, а что они будут делать, если заболеют в Турции коронавирусом? Боюсь, страховые найдут способ отказать в выплатах в этом случае.
***_555
Страна-прокладка.
ТиМуР
И страдают в этой истории в итоге российские турфирмы ... кому надо тот летает куда хочет ..
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний