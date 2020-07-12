«Минск стал Касабланкой». Белорусские туроператоры поставили на коммерческий поток «обходное» путешествие россиян в Турцию и Египет

Россияне стали массово бронировать туры в Египет и Турцию с вылетом через Беларусь, откуда уже начали пускать приезжих. Об этом 12 июля пишет агентство Bloomberg.



О скачке спроса со стороны россиян сообщил белорусский туроператор Travel House. «Спрос огромен — все рейсы в Египет и Турцию забронированы за пределами середины июля», — цитирует агентство коммерческого директора компании Юрия Суркова. Он полагает, что «российская» доля перелетов по туристическим направлениям из Беларуси в скором времени будет составлять порядка 40%.