«Минск стал Касабланкой». Белорусские туроператоры поставили на коммерческий поток «обходное» путешествие россиян в Турцию и Египет
Россияне стали массово бронировать туры в Египет и Турцию с вылетом через Беларусь, откуда уже начали пускать приезжих. Об этом 12 июля пишет агентство Bloomberg.
О скачке спроса со стороны россиян сообщил белорусский туроператор Travel House. «Спрос огромен — все рейсы в Египет и Турцию забронированы за пределами середины июля», — цитирует агентство коммерческого директора компании Юрия Суркова. Он полагает, что «российская» доля перелетов по туристическим направлениям из Беларуси в скором времени будет составлять порядка 40%.
«После карантина Минск стал Касабланкой, главным перекрестком для россиян, которые хотят покинуть страну», — приводит Bloomberg слова российского бизнесмена Максима Валецкого, который с начала пандемии четыре раза воспользовался обходным путем.
Многие туроператоры провозят россиян в Белоруссию, обеспечивая своим клиентам бронирование в белорусском санатории.
На этой неделе спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия готова к открытию границ, но только с теми странами, которые готовы пойти на взаимный шаг.
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