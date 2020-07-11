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11.07.2020 13:40
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Петербуржец распрощался с миллионом после визита эскортниц. Ради недешёвой любви пришлось вскрыть «заначку» жены

Желание отвлечься от семейных будней в компании привлекательных незнакомок лишило бдительности жителя Калининского района Петербурга. Демонстрация пачки купюр и чрезмерная расточительность сыграли с ним злую шутку: в завершение вечера женское общество разбавили двое крепких парней, которые испарились вместе с оставшимися наличными и прекрасными дамами. Пропавшие деньги принадлежали его жене, которой только предстоит узнать о произошедшем после возвращения с дачи.

Как стало известно «Фонтанке» 11 июля, накануне в полицию обратился житель одного из домов на Богословской улице. По его словам, всё началось с натянутых отношений с супругой и желания быть любимым.

После того, как жена перешагнула через порог их квартиры и уехала на дачу, он решил занять себя просмотром сайтов по предоставлению интимных услуг. Привлекательные дамы взбудоражили воображение и заставили действовать более решительно. В ход пошли деньги, которые его супруга получила по страховой выплате после смерти её матери. В хранящейся в шкафу коробке из-под обуви находились 900 тысяч рублей.

Через час после вскрытия «заначки» прибыли две девушки. Дальше, по его словам, были беседы за бокалом горячительного, которые стоили семь тысяч в час. Однако внимания пары прелестниц оказалось мало, захотелось экзотики. Поэтому вскоре к компании присоединилась гражданка Нигерии. Её прайс оказался ниже — пять тысяч рублей. Когда вечер и деньги стали подходить к концу, гостьи, прибывшие первыми, стремительно засобирались. Галантный кавалер решил их проводить. Открыв дамам дверь, он увидел здоровенный кулак и оказался на полу. Двое накачанных незнакомцев оттащили его в комнату и связали шнуром от зарядки. Забрав оставшиеся наличные и «айфон», они ушли. Вслед за ними в ночи испарились и нимфы.

Хозяина дома развязала оставшаяся в квартире темнокожая эскортница, после чего он вызвал полицию. Причиненный ему ущерб пострадавший оценил почти в миллион рублей. Возбуждено уголовное дело.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (29)

eropkin чмо
всем здешь шмешно, но почему?
история не выглядит примером поведения для жителей вселенной в отношении всех участников.
Ref
Как говорил наш командир полка: " Бабу надо искать до того как на@б@нился" . Он плохому никогда не учил....
261782811
Самоизоляция плавно перешла в самораздевание на деньги .
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