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10.07.2020 20:33
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Росавиация готовится к возобновлению пассажирского сообщения и просит взаимности у других стран

Агентство воздушного транспорта России принимает меры, чтобы возобновить международное авиасообщение. Об этом заявили в Росавиации 10 июля.

«Разработана матрица поэтапного возобновления авиасообщения с иностранными государствами», - говорится на сайте ведомства.

Первый этап предусматривает открытие воздушного сообщения с государствами, в которых сложились наиболее благоприятные санитарно-эпидемиологические условия. Как ранее и говорила председатель Совфеда Валентина Матвиенко, делать это будут на условии взаимности.

«Росавиация уже направила обращения авиационным властям ряда государств с предложениями и условиями взаимного возобновления международных рейсов. Авиационные власти отдельных государств уже направили свои ответные предложения о заинтересованности возобновить авиасообщение», - отметили в ведомстве. Идёт процесс уточнения взаимных требований.

Полёты в другие страны возобновят, когда те снимут ограничения на въезд граждан России.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что процесс запуска международного пассажирского авиасообщения можно будет начать уже в середине июля.

Напомним, что, в частности, Финляндия 10 июля продлила ограничения на границе с Россией до 11 августа.

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Комментарии (12)

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Капитан Очевидность2
"Первый этап предусматривает открытие воздушного сообщения с государствами, в которых сложились наиболее благоприятные санитарно-эпидемиологические условия."

Это у них благоприятная. А у нас что-то не очень.
Капитан Очевидность2
"у других стран" - это у Сев.Кореи и Туркмении что ли?
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