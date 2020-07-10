На Петроградской стороне горит доходный дом Басевича. Большая Пушкарская перекрыта
Пожарные Петербурга с утра 10 июля тушат пламя в доме Басевича на Большой Пушкарской улице, 7. Дым недалеко от станции метро «Горьковская» заметили горожане и выложили видео в социальных сетях. По словам очевидцев, движение по улице перекрыто.
Как сообщили «Фонтанке» в МЧС, в заброшенном историческом здании огонь охватил 120 кв. м. на 5, 6 и 7 этажах. Огонь может распространиться на крышу. Пожару присвоили первый уровень сложности. О пострадавших не сообщается.
Здание на Большой Пушкарской улице в стиле модерн – одна из самых известных петербургских «заброшек». Против его полного сноса несколько лет выступают градозащитники и ведут от его лица паблик «ВКонтакте». С просьбой сохранить дом, который был возведено в 1912 году, к губернатору Александру Беглову обращалась внучка владельца доходного дома, инженера Иссахара Басевича, Марианна Гусева (Басевич).
Здание пустует уже 9 лет. Согласно нынешним планам, на месте дома Басевича должны быть построены апартаменты для артистов театра Бориса Эйфмана.