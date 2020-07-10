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10.07.2020 08:35
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На Петроградской стороне горит доходный дом Басевича. Большая Пушкарская перекрыта

Пожарные Петербурга с утра 10 июля тушат пламя в доме Басевича на Большой Пушкарской улице, 7. Дым недалеко от станции метро «Горьковская» заметили горожане и выложили видео в социальных сетях. По словам очевидцев, движение по улице перекрыто.

Дым видно с Пороховых. Автор фото – Александр / «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / <a href="https://vk.com/spb_today" class="_">vk.com/spb_today</a>
Дым видно с Пороховых. Автор фото – Александр / «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today

Как сообщили «Фонтанке» в МЧС, в заброшенном историческом здании огонь охватил 120 кв. м. на 5, 6 и 7 этажах. Огонь может распространиться на крышу. Пожару присвоили первый уровень сложности. О пострадавших не сообщается.

Здание на Большой Пушкарской улице в стиле модерн – одна из самых известных петербургских «заброшек». Против его полного сноса несколько лет выступают градозащитники и ведут от его лица паблик «ВКонтакте». С просьбой сохранить дом, который был возведено в 1912 году, к губернатору Александру Беглову обращалась внучка владельца доходного дома, инженера Иссахара Басевича, Марианна Гусева (Басевич).

Здание пустует уже 9 лет. Согласно нынешним планам, на месте дома Басевича должны быть построены апартаменты для артистов театра Бориса Эйфмана.

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Комментарии (8)

kuk-vasyusha
Похоже девелоперы вернулись к старым методам расчистки территорий
261896911
Так он уже горел после расселения лет 8 назад и желающих восстанавливать, наверное, так и не нашлось.
VF812
Так и знала, что эти........ балетуны его сожгут, чтоб не мытьем, так катаньем в угоду Макарову прибрать к рукам.
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