Метро в Петербурге перестанут закрывать с 22.00 со следующей недели

«Петербургский метрополитен» возвращается к нормальному режиму работы с 13 июля. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе губернатора.
Напомним, с начала апреля метро перешло на укороченный режим работы. На данный момент все станции закрываются на вход с 22.00, на выход — с 22.10 до 23.00. Одновременно с введением особого графика были закрыты 17 вестибюлей, 16 из них потом открыли (кроме «Новокрестовской»). Позднее были запущены автобусные направления, дублирующие линии метро, в июле они перевозили по 3 тысячи человек в сутки.
Накануне «Фонтанка» подробно писала о ситуации с вечерним метро. Пассажиропоток подземки с 13% от докоронавирусного вырос до 50%, а на странице губернатора «ВКонтакте» постоянно размещали просьбы о возвращении к обычному режиму работы. Сам «Петербургский метрополитен» заявлял, что решение на стороне Роспотребнадзора; ведомство, в свою очередь, утверждало, что никаких ограничительных предписаний не выдавало.