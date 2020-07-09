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09.07.2020 16:36
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Метро в Петербурге перестанут закрывать с 22.00 со следующей недели

«Петербургский метрополитен» возвращается к нормальному режиму работы с 13 июля. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе губернатора.

Напомним, с начала апреля метро перешло на укороченный режим работы. На данный момент все станции закрываются на вход с 22.00, на выход — с 22.10 до 23.00. Одновременно с введением особого графика были закрыты 17 вестибюлей, 16 из них потом открыли (кроме «Новокрестовской»). Позднее были запущены автобусные направления, дублирующие линии метро, в июле они перевозили по 3 тысячи человек в сутки.

Накануне «Фонтанка» подробно писала о ситуации с вечерним метро. Пассажиропоток подземки с 13% от докоронавирусного вырос до 50%, а на странице губернатора «ВКонтакте» постоянно размещали просьбы о возвращении к обычному режиму работы. Сам «Петербургский метрополитен» заявлял, что решение на стороне Роспотребнадзора; ведомство, в свою очередь, утверждало, что никаких ограничительных предписаний не выдавало.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (12)

Петр Гордеев
Хотелось бы, чтобы вернули режим работы в том смысле. в котором он был до 99 года - до часу ночи. Я бы проголосовал за губернатора, который это сделает.
pitmenspb
Метрополитен не в состоянии проводить дезинфекцию вагонов, после каждого ухода поезда в депо на конечной..
Интересно было бы анализ смывов получить поручней, и других поверхностей...
kobr
Время работы бы написали, а то я, например, уже все забыл. Может, конечно, и слава богу.
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