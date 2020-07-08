После 22 часов жизнь только начинается. Но когда восстановят метро, никто точно не знает

Петербургскому метро укоротили график, когда в него спускалось в десять раз меньше людей, чем обычно. С тех пор пассажиропоток вырос в четыре раза, люди перестали надевать маски даже перед турникетами, а продажи СИЗ на станциях упали вдвое. Тем не менее транспортные власти стоят на своем: после 22.00 под землю нельзя. Подземка перешла на коронавирусный график работы с начала апреля. 17 вестибюлей тогда вообще заколотили двери, но вскоре все они были открыты, кроме «Новокрестовской» : там решили воспользоваться ситуацией и наконец довести до ума постмундиальный ремонт аврально открывшейся к чемпионату мира станции. Одновременно метро в целом стало раньше закрываться на вход и выход. В первоначальном графике был диапазон. К примеру, «Проспект Ветеранов» переставал принимать пассажиров в 22.00, «Пушкинская» — в 22.28, «Автово» — в 22.42. Однако затем график частично унифицировали: сейчас все станции закрываются на вход в 22.00, а вот на выход — с 22.10 до 23.00. На начало апреля ограничения выглядели логично: петербуржцев отправили на нерабочий режим, кафе и кино закрыты, массовых мероприятий не найдешь. Та же «Новокрестовская» за сутки до ухода во внутреннюю эмиграцию приняла всего 400 человек, а вскоре и вся подземка начала бить антирекорды — пассажиропоток упал на 87%. До введения первых противовирусных ограничений в марте подземка перевозила 2,4 млн человек в сутки, 1 апреля — 335 тысяч.

Однако уже к майским индекс самоизоляции стал снижаться, а пассажиропоток, напротив, увеличился. К началу мая он составлял порядка 550 тысяч человек, после праздников — 683 тысячи.



Тогда же в метро был введен обязательный режим использования средств индивидуальной защиты. Для этой благородной цели по станциям даже расставили вендинговые аппараты, где можно было сравнительно дешево приобрести маску и перчатки. Пассажиры продолжали прибывать, в конце мая подземкой пользовались 770 тысяч человек. В некотором противоречии с этой тенденцией было решено не продлевать контракты с вендорами, которые в середине июня зачехлили, а потом и увезли свои аппараты. Пассажиры явственно расслабились и устремились к эскалаторам без масок. К концу июня их спускалось в метро по 1,2 млн человек в сутки.



В итоге на сегодняшний день картина следующая. Пассажиропоток составляет 1,32 млн человек (данные на 7 июля), т. е. около половины от доковидных времен; поезда ходят по обычному — в плане интервалов — летнему графику; горожане в большинстве своем пренебрегают масками, в чем может убедиться любой спустившийся в метро в час пик; спрос на средства индивидуальной защиты в газетной сети «Первая полоса» упал с конца июня на 40% — об этом «Фонтанке» рассказал гендиректор «Метропресс» Сергей Маркелов. И все это время метро, как и прежде, закрывается в 22.00. Распахнуть врата подземелья не смог ни вечерний футбольный матч «Зенита» на «Газпром Арене», ни праздник «Алые паруса».



При этом открытие петербургского метро после 22.00 — один из самых заметных общественных запросов. Об этом губернатора просили еще месяц назад, когда он решил поинтересоваться чаяниями горожан. Напоминают об этом Беглову и сейчас. Чаще только про торговые центры. Даже под последним его постом — с поздравлениями «Зениту» и итогами недели — третий комментарий опять же о метро. «Огромная просьба продлить работу метро до 23–24 ч, — пишут Беглову под сообщением о детских лагерях. — Ехать до дома с переходом на другую линию. А поверху если ехать — домой добираться в 2 раза дольше. Из-за этого с работы раньше ухожу, чтобы в метро успеть. Кто мне заплатит за недоработанное время? И кто за меня будет дорабатывать?»



Само предприятие традиционно сообщает, что оно-то готово хоть завтра переходить на полные обороты. Как заявил начальник «Петербургского метрополитена» Владимир Гарюгин в эфире телеканала «Санкт-Петербург», «шарик на стороне Роспотребнадзора». Собеседник, близкий к транспортному блоку, подтвердил, что решение принималось на отраслевой рабочей группе при Межведомственном городском координационном совете по борьбе с вирусом. По его словам, делалось это с подачи представителей Роспотребнадзора.



Само ведомство адресованного ему паса не видит. «Мы не выдавали никаких предписаний метрополитену по ограничению времени его работы», — прокомментировали в пресс-службе ожидания подземки. «Фонтанка» попробовала поискать шарик в комитете по транспорту. Там пояснили, что «в вечернее время в вестибюлях и вагонах метро организована дополнительная санитарная обработка, которая требует больше времени в условиях борьбы с инфекцией».



Кроме того, в ведомстве напомнили, что с 8 июня после 22 часов работают ночные автобусы, следующие параллельно линиям метрополитена, — № 1М, 2М, 3М, 4М и 5М. В наиболее востребованное вечернее время (с 22:00 до 23:00) интервал их движения составляет около 10 минут. После 23:00 — около 20 минут. Как рассказали в комтрансе, сейчас они перевозят по 3 тысячи человек в день. Однако если предполагать, что все пользователи вечернего метро пересядут на 5 шаттлов со сравнительно продолжительными интервалами, то не совсем ясно, кого такой размен убережет от инфекции.



«Фонтанка» прикидывала, насколько упала выручка перевозчиков в связи с падением пассажиропотока. При этом субсидия, которую бюджет выделяет метрополитену и которая должна покрывать его убытки, не увеличилась — ее необходимо подтверждать выполненной транспортной работой. Источник «Фонтанки», близкий к метрополитену, рассказывает, что раннее прекращение работы дает некоторую экономию в части электроэнергии и оплаты труда. Однако оно же не позволяет добирать выручку с поздних пассажиров — особенно сейчас, когда народ устремился на вечерние гулянья в парки и открытые кафе. «Если бы сейчас вернуть полноценный режим работы метро — конкретно подземка бы от этого выгадала, — говорит он. — Но надо понимать, что это потянет за собой и работу социальных наземных маршрутов. Если все это посчитать в совокупности, то это, скорее, дополнительная нагрузка на перевозчиков».



Убытки метрополитена по итогам года сложно прогнозировать, но ясно, что это будут миллиарды. Компенсировать придется за счет переноса на более поздний срок не самых экстренных работ — и льготных кредитов. Накануне предприятие разместило закупку на предоставление невозобновляемой кредитной линии на 3 млрд. В документации есть отсылка к «коронавирусному» постановлению правительства РФ № 582. Именно оно определяет, как уполномоченные банки должны получать в 2020 году от государства субсидию на выдачу льготных кредитов системообразующих предприятий. Таким предприятием является и «Петербургский метрополитен». По данным Минэкономразвития, на данный момент по всей стране подобных кредитов на пополнение оборотных средств выдано на 132,9 млрд рублей. Средняя ставка составляет 2,9% — все, что выше, субсидируется из бюджета.

