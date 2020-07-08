После 22 часов жизнь только начинается. Но когда восстановят метро, никто точно не знает
Петербуржцы просят губернатора вернуть полноценный режим работы подземки едва ли не чаще, чем открыть ТЦ. Решения до сих пор нет, а «шарик власти» ведомства перекидывают друг другу.
Петербургскому метро укоротили график, когда в него спускалось в десять раз меньше людей, чем обычно. С тех пор пассажиропоток вырос в четыре раза, люди перестали надевать маски даже перед турникетами, а продажи СИЗ на станциях упали вдвое. Тем не менее транспортные власти стоят на своем: после 22.00 под землю нельзя.
Подземка перешла на коронавирусный график работы с начала апреля. 17 вестибюлей тогда вообще заколотили двери, но вскоре все они были открыты, кроме «Новокрестовской»: там решили воспользоваться ситуацией и наконец довести до ума постмундиальный ремонт аврально открывшейся к чемпионату мира станции. Одновременно метро в целом стало раньше закрываться на вход и выход. В первоначальном графике был диапазон. К примеру, «Проспект Ветеранов» переставал принимать пассажиров в 22.00, «Пушкинская» — в 22.28, «Автово» — в 22.42. Однако затем график частично унифицировали: сейчас все станции закрываются на вход в 22.00, а вот на выход — с 22.10 до 23.00.
На начало апреля ограничения выглядели логично: петербуржцев отправили на нерабочий режим, кафе и кино закрыты, массовых мероприятий не найдешь. Та же «Новокрестовская» за сутки до ухода во внутреннюю эмиграцию приняла всего 400 человек, а вскоре и вся подземка начала бить антирекорды — пассажиропоток упал на 87%. До введения первых противовирусных ограничений в марте подземка перевозила 2,4 млн человек в сутки, 1 апреля — 335 тысяч.
Однако уже к майским индекс самоизоляции стал снижаться, а пассажиропоток, напротив, увеличился. К началу мая он составлял порядка 550 тысяч человек, после праздников — 683 тысячи.
Тогда же в метро был введен обязательный режим использования средств индивидуальной защиты. Для этой благородной цели по станциям даже расставили вендинговые аппараты, где можно было сравнительно дешево приобрести маску и перчатки. Пассажиры продолжали прибывать, в конце мая подземкой пользовались 770 тысяч человек. В некотором противоречии с этой тенденцией было решено не продлевать контракты с вендорами, которые в середине июня зачехлили, а потом и увезли свои аппараты. Пассажиры явственно расслабились и устремились к эскалаторам без масок. К концу июня их спускалось в метро по 1,2 млн человек в сутки.
В итоге на сегодняшний день картина следующая. Пассажиропоток составляет 1,32 млн человек (данные на 7 июля), т. е. около половины от доковидных времен; поезда ходят по обычному — в плане интервалов — летнему графику; горожане в большинстве своем пренебрегают масками, в чем может убедиться любой спустившийся в метро в час пик; спрос на средства индивидуальной защиты в газетной сети «Первая полоса» упал с конца июня на 40% — об этом «Фонтанке» рассказал гендиректор «Метропресс» Сергей Маркелов. И все это время метро, как и прежде, закрывается в 22.00. Распахнуть врата подземелья не смог ни вечерний футбольный матч «Зенита» на «Газпром Арене», ни праздник «Алые паруса».
При этом открытие петербургского метро после 22.00 — один из самых заметных общественных запросов. Об этом губернатора просили еще месяц назад, когда он решил поинтересоваться чаяниями горожан. Напоминают об этом Беглову и сейчас. Чаще только про торговые центры. Даже под последним его постом — с поздравлениями «Зениту» и итогами недели — третий комментарий опять же о метро. «Огромная просьба продлить работу метро до 23–24 ч, — пишут Беглову под сообщением о детских лагерях. — Ехать до дома с переходом на другую линию. А поверху если ехать — домой добираться в 2 раза дольше. Из-за этого с работы раньше ухожу, чтобы в метро успеть. Кто мне заплатит за недоработанное время? И кто за меня будет дорабатывать?»
Само предприятие традиционно сообщает, что оно-то готово хоть завтра переходить на полные обороты. Как заявил начальник «Петербургского метрополитена» Владимир Гарюгин в эфире телеканала «Санкт-Петербург», «шарик на стороне Роспотребнадзора». Собеседник, близкий к транспортному блоку, подтвердил, что решение принималось на отраслевой рабочей группе при Межведомственном городском координационном совете по борьбе с вирусом. По его словам, делалось это с подачи представителей Роспотребнадзора.
Само ведомство адресованного ему паса не видит. «Мы не выдавали никаких предписаний метрополитену по ограничению времени его работы», — прокомментировали в пресс-службе ожидания подземки. «Фонтанка» попробовала поискать шарик в комитете по транспорту. Там пояснили, что «в вечернее время в вестибюлях и вагонах метро организована дополнительная санитарная обработка, которая требует больше времени в условиях борьбы с инфекцией».
Кроме того, в ведомстве напомнили, что с 8 июня после 22 часов работают ночные автобусы, следующие параллельно линиям метрополитена, — № 1М, 2М, 3М, 4М и 5М. В наиболее востребованное вечернее время (с 22:00 до 23:00) интервал их движения составляет около 10 минут. После 23:00 — около 20 минут. Как рассказали в комтрансе, сейчас они перевозят по 3 тысячи человек в день. Однако если предполагать, что все пользователи вечернего метро пересядут на 5 шаттлов со сравнительно продолжительными интервалами, то не совсем ясно, кого такой размен убережет от инфекции.
«Фонтанка» прикидывала, насколько упала выручка перевозчиков в связи с падением пассажиропотока. При этом субсидия, которую бюджет выделяет метрополитену и которая должна покрывать его убытки, не увеличилась — ее необходимо подтверждать выполненной транспортной работой. Источник «Фонтанки», близкий к метрополитену, рассказывает, что раннее прекращение работы дает некоторую экономию в части электроэнергии и оплаты труда. Однако оно же не позволяет добирать выручку с поздних пассажиров — особенно сейчас, когда народ устремился на вечерние гулянья в парки и открытые кафе. «Если бы сейчас вернуть полноценный режим работы метро — конкретно подземка бы от этого выгадала, — говорит он. — Но надо понимать, что это потянет за собой и работу социальных наземных маршрутов. Если все это посчитать в совокупности, то это, скорее, дополнительная нагрузка на перевозчиков».
Убытки метрополитена по итогам года сложно прогнозировать, но ясно, что это будут миллиарды. Компенсировать придется за счет переноса на более поздний срок не самых экстренных работ — и льготных кредитов. Накануне предприятие разместило закупку на предоставление невозобновляемой кредитной линии на 3 млрд. В документации есть отсылка к «коронавирусному» постановлению правительства РФ № 582. Именно оно определяет, как уполномоченные банки должны получать в 2020 году от государства субсидию на выдачу льготных кредитов системообразующих предприятий. Таким предприятием является и «Петербургский метрополитен». По данным Минэкономразвития, на данный момент по всей стране подобных кредитов на пополнение оборотных средств выдано на 132,9 млрд рублей. Средняя ставка составляет 2,9% — все, что выше, субсидируется из бюджета.
Таким образом, экономический смысл закрытия метро после 22.00 тоже не вполне ясен. Остается еще один вариант. Ранее комтранс прозрачно намекал пожилым и учащимся, что самоизоляцию им нарушать не стоит — просто обнулив льготы на проезд. Вероятно, сейчас горожанам также намекают: нечего шляться по вечерам, а потом всем вместе довольными и выпившими ехать в метро. Если так, то это еще один пример удивительных ковидных парадоксов: открыть кафе и парки, но ограничить возможность сидеть там допоздна.
Николай Кудин, «Фонтанка.ру»